Кемпер на базе Saab 1975: вот что происходит, когда автомобильная классика получает любовь и внимание

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Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter - самые распространенные транспортные средства для создания небольшого кемпера в наши дни, но у Пола Лаккинга есть другой автомобиль, который используется для путешествий. Он превратил Saab 95 1975 года в очаровательный небольшой автодом, где можно переночевать.
Подавляющее большинство домов на колесах не отличаются красотой и уникальностью: удобство и практичность заботят целевую аудиторию этих машин куда больше доморощенной эстетики. Однако ребята из сообщества Self-Build Campervans на Facebook не согласны с таким положением дел. В сегодняшнем меню – милейший кемпер на базе античного Saab 95, построенный одним из участников группы.
Универсал Saab 95 (не перепутайте со сравнительно современной моделью 9-5) появился на свет в 1959 году и продержался на конвейере вплоть до 1978-го. Несмотря на скромную длину в 4300 мм, практичный «швед» мог принять на борт до семи человек: в соответствии с веянием времени, сиденья третьего ряда (пригодные в основном для детей, конечно) «вырастали» из пола багажника против хода движения.
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Любопытной была и техническая сторона. Ранние экземпляры Saab 95 оснащались трехцилиндровым двухтактным мотором объемом 841 кубический сантиметр. А вот героя рассказа образца 1975-го приводит в движение полуторалитровый V4 (такие двигатели ребятам из Тролльхеттана поставлял Ford), состыкованный с четырехступенчатой механикой. Великолепный зеленый колер кузова – также оригинальный.
Дать волю фантазии владельцу машины позволил… полностью отсутствующий на момент покупки интерьер. Впрочем, и в этом нашлись свои плюсы: собирая внутренности универсала заново, умелый любитель походной романтики не забыл «изобрести» пару дополнительных салонных светильников и 12-вольтовых розеток. Единственной же болью борцов за аутентичность может стать ткань: на конвейере ничего подобного не было.
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