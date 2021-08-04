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Кемпер на базе Saab 1975: вот что происходит, когда автомобильная классика получает любовь и внимание

Кемпер на базе Saab 1975: вот что происходит, когда автомобильная классика получает любовь и внимание (13 фото)

Автор:
04 августа 2021 14:22
Сообщество : Автомир
Метки: Saab   авто   автопутешествия   дом на колесах   кемпер   палатка   ретро авто   
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Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter - самые распространенные транспортные средства для создания небольшого кемпера в наши дни, но у Пола Лаккинга есть другой автомобиль, который используется для путешествий. Он превратил Saab 95 1975 года в очаровательный небольшой автодом, где можно переночевать.
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Метки: Saab   авто   автопутешествия   дом на колесах   кемпер   палатка   ретро авто   
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