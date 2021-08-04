Кемпер на базе Saab 1975: вот что происходит, когда автомобильная классика получает любовь и внимание

Универсал Saab 95 (не перепутайте со сравнительно современной моделью 9-5) появился на свет в 1959 году и продержался на конвейере вплоть до 1978-го. Несмотря на скромную длину в 4300 мм, практичный «швед» мог принять на борт до семи человек: в соответствии с веянием времени, сиденья третьего ряда (пригодные в основном для детей, конечно) «вырастали» из пола багажника против хода движения.