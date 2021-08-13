Велосипедист соскочил с тротуара прямо под автомобиль

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В Санкт-Петербурге автор ролика совершал поворот налево и повстречал на своем пути велосипедиста.
Александр Работников пишет: "Кто виноват? У меня капот помят и с бампера сбита краска. У него переднее колесо узлом завязано и вроде как вилка. ГАИ не вызывали. Всем было жалко времени. Разошлись так."
Авторский пост
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Метки: Велосипедист аварии авто авто аварии видео дтп
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Автоводитель вообще бесстрашный - начинает поворот налево в тот момент когда белый кроссовер уже выехал на перекресток.
Подождать то надо было всего 10 секунд (справа таймер висел), пока встречке загорится красный и спокойно завершить маневр.
С велосипедиста что взять, он существо безграмотное, а водитель в автошколе учился.
1. Велосипедаст такой же участник дор движения как и авто, то что авто тяжелее и дороже не дает преимущества, а у велика - главная дорога прямо и зеленый свет, рег не пропустил и виновен без вопросов. Озадачил автор тем, что спрашивает кто виновен. А что, могут быть варианты?
Велосипедаст получил повреждений на (допустим) 20 тыс, но он такой богатый, что лишний час на оформления ему будет стоить дороже, его час от 40 тыс и выше. так что ли?
Велосипе*дист мчал по тротуару, то есть на момент своего вылета на проезжую часть не являлся ТС, которое участвует в разъезде этого перекрестка. Он должен был перед ПП спешится и перейти как пешеход. В этом случае рег должен был его пропустить.
Еще рег должен был бы его пропустить, если бы этот дятел до перекрестка ехал бы по проезжей части.
Ни того, ни он не сделал. Результат на видео, а Вам срочно на пересдачу
Завтра он в больничку сляжет с последствиями ДТП (настоящими или мнимыми) и будет рег волосы на жопе рвать, что "было жалко времени".