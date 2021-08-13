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Велосипедист соскочил с тротуара прямо под автомобиль

Велосипедист соскочил с тротуара прямо под автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
454
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В Санкт-Петербурге автор ролика совершал поворот налево и повстречал на своем пути велосипедиста.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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14  комментариев
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24k
Vazari Час назад
То, что 9 из 10 велосипедистов, нагло проезжают пешеходные переходы не спешившись, это полбеды. Теперь к ним добавились электросамокатчики, которые видимо не попадают под обязательство переходит пешком.
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1k
Леший 59 секунд назад
а паренёк-то хитрожопый....ехал не по переходу, а слева от него..как бы он участник движения
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2k
Григорий Бабкин 17 минут назад
Двухколёсный долбогном ОБЯЗАН спешиться при пересечении по зебре. Этот баран летел по тротуару, что, кстати, тоже является нарушением правил. Тротуар - для пешеходов. Макакам на лисапедках - край проезжей части.
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21k
Очевидное-Невероятное 45 минут назад
Мда... оба друг друга видели и до удара никто вообще не собирался тормозить.
Автоводитель вообще бесстрашный - начинает поворот налево в тот момент когда белый кроссовер уже выехал на перекресток.
Подождать то надо было всего 10 секунд (справа таймер висел), пока встречке загорится красный и спокойно завершить маневр.
С велосипедиста что взять, он существо безграмотное, а водитель в автошколе учился.
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824
А я несу пакетик 57 минут назад
Велосипедист - участник дорожного движения. Т.к он ехал по тротуару, то по пешику должен был его перекатить , если бы ехал в ряду с машинами, то - проезжал бы на зеленый со всеми авто, и "сбивший" обязан был пропустить. (велодорожки нет)
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3k
Сергей 57 минут назад
И куда он собрался ??? Регу его что -за руку теперь хватать до прибытия ГИБДД?? Что делать то??
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6k
sumrаknn Час назад
Автор меня прямо озадачил. И я прямо в шоке от сюрреализма данной ситуации.
1. Велосипедаст такой же участник дор движения как и авто, то что авто тяжелее и дороже не дает преимущества, а у велика - главная дорога прямо и зеленый свет, рег не пропустил и виновен без вопросов. Озадачил автор тем, что спрашивает кто виновен. А что, могут быть варианты?
Велосипедаст получил повреждений на (допустим) 20 тыс, но он такой богатый, что лишний час на оформления ему будет стоить дороже, его час от 40 тыс и выше. так что ли?
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2k
Voland Час назад
Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе; в этом случае нужно спешиться с велосипеда и перейти дорогу как пешеход, таким образом 100% виноват велосипедист.
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13k
Алексей Час назад
Что за идиотизм - разошлись?
Завтра он в больничку сляжет с последствиями ДТП (настоящими или мнимыми) и будет рег волосы на жопе рвать, что "было жалко времени".
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Велосипедик!
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6k
Игорь Час назад
оба - хороши
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