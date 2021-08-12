Цветное ДТП: грузовик растерял ведра с дорожной краской

607
5
В Московской области произошло курьезное ДТП, котрое устроил водитель грузовика дорожных служб. Он перевозил ведра краской на своей бортовой платформе и не рассчитал скорость при входе в поворот.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Четыре человека пострадали Вологодской области
- Авария дня. Кроссовер вылетел на встречку в Чебоксарах
- Водитель KIA отправил BMW в припаркованные машины
- Весёлый молочник: попавшего в ДТП новосибирского водителя облило с ног до головы краской
- Авария дня. ДТП с участием трех машин на трассе в Челябинской области
Метки: kia аварии авто авто аварии видео дтп краска курьезное дтп
18
Понравилось18
Новости партнёров