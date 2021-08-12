Цветное ДТП: грузовик растерял ведра с дорожной краской

В Московской области произошло курьезное ДТП, котрое устроил водитель грузовика дорожных служб. Он перевозил ведра краской на своей бортовой платформе и не рассчитал скорость при входе в поворот.

0 Источник:

Все произошло на развязке Минского шоссе в районе "Одинцово-1" 0 Источник:

×

Больше всего досталось автомобилю Kia Ceed 0 Источник:

Также свои автомобили забрызгали водители которые ехали следом 0 Источник: