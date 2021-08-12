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Цветное ДТП: грузовик растерял ведра с дорожной краской

Цветное ДТП: грузовик растерял ведра с дорожной краской (5 фото)

Автор:
12 августа 2021 13:25
Сообщество : Аварии
Метки: kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   краска   курьезное дтп   
607
5
В Московской области произошло курьезное ДТП, котрое устроил водитель грузовика дорожных служб. Он перевозил ведра краской на своей бортовой платформе и не рассчитал скорость при входе в поворот.
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Метки: kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   краска   курьезное дтп   
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3  комментария
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Свирепый Бамбр Час назад
С криком "лошары", мимо пролетел этот:
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Психологическая поддержка Час назад
Читая заголовок, думал это негры с азиатами в аварию попали
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Doctor_Lector Час назад
Ну вполне аутентичный окрас авто получился.
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