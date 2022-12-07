Посмотрите, что происходит с автомобилем, когда он врезается в стену на скорости 150 км/ч

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Современные автомобили намного безопаснее старых, но всему есть предел. Физика есть физика, как бы ни старались производители спасти жизни людей или хотя бы минимизировать последствия. Быстрая езда опасна, а зачастую и смертельна.
Блогеры с французского канала Vilebrequin (название переводится как «коленвал») решили выяснить, что случится, если ударить машину о стену на скорости значительно выше тех, что обычно используются при проведении официальных независимых краш-тестов. Для этого они арендовали лётное поле и приобрели старый универсал BMW 5 серии.
На взлётно-посадочной полосе выстроили стену из 72 бетонных блоков. По расчётам экспериментаторов, её масса составила около 86 тонн.
Когда покупали автомобиль, на его одометре было 284 тысячи километров. Последующая диагностика показала, что счётчик скручен, и в действительности BMW проехал свыше 650 тысяч километров. Блогеры подумывали снять с универсала какие-нибудь детали, но после осмотра не обнаружили ничего достаточно ценного для себя.
Из салона автомобиля убрали водительское кресло, установили систему дистанционного управления и камеру на уровне головы водителя — последнюю подключили к гарнитуре виртуальной реальности.
Универсал планировали разогнать до 200 км/ч. Для сравнения, американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) проводит фронтальные тесты на скорости в 64 км/ч. На деле же пожилой автомобиль к моменту столкновения успел развить лишь около 150 км/ч. От удара пострадал не только он, но и бетонная стена: в ролике хорошо видно, как из неё вылетают несколько больших блоков.
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