Посмотрите, что происходит с автомобилем, когда он врезается в стену на скорости 150 км/ч

Универсал планировали разогнать до 200 км/ч. Для сравнения, американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) проводит фронтальные тесты на скорости в 64 км/ч. На деле же пожилой автомобиль к моменту столкновения успел развить лишь около 150 км/ч. От удара пострадал не только он, но и бетонная стена: в ролике хорошо видно, как из неё вылетают несколько больших блоков.