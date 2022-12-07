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Посмотрите, что происходит с автомобилем, когда он врезается в стену на скорости 150 км/ч

Посмотрите, что происходит с автомобилем, когда он врезается в стену на скорости 150 км/ч

Автор:
07 декабря 2022 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   краш-тест   эксперимент   
838
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Современные автомобили намного безопаснее старых, но всему есть предел. Физика есть физика, как бы ни старались производители спасти жизни людей или хотя бы минимизировать последствия. Быстрая езда опасна, а зачастую и смертельна.

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   краш-тест   эксперимент   
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15  комментариев
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16k
Александр Час назад
Тот кто был в очках испытал незабываемые очучения)
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3k
Трям 19 минут назад
Обещали машину показать, а тут ведро ржавое, которое соплей помнешь.
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470
Solyaris 57 минут назад
Они там чё, бессмертные? машина рвануть может в любой момент
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20k
ЦСКА Час назад
Ну а что ж пару чувачков то не прикупили??? На БМВ раскошелились, а на чувачков зажилили!
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1k
Шурман Час назад
Как то сняли типа отель у автобана под Мюнхеном и через забор там хрен ангар типа краш тесты , машины новые , но какие они на выходе вылились это пипец . С утра пил чай и смотрел как очередное чудо Ауди вывозят , машина кстати еще не была в выпуске . Слава богу хоть тестируют , а про эту машину , там она как минимум сборка , я видел как они выглядят при таком ударе , а самое печальное , Пежо 308 , только появился , месяца нет из салона , на 30 км удар по столбику , это пол морды , ремонт по тем временам 5000 и с хером .
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870
Arti Час назад
Самое безопасное место оказалось в багажнике
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