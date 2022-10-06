BMW 767iL Goldfisch: секретный проект 80-х с огромным двигателем V16

На канале CarRanger появился видеорассказ о, возможно, самом необычном прототипе на базе BMW 7 серии — построенном в конце 1980-х седане с индексом 767iL по прозвищу Goldfisch. Основной его отличительной чертой стал экспериментальный мотор с 16 цилиндрами: предполагалось, что такая «семёрка» должна обеспечить BMW превосходство над Mercedes-Benz с его S‑классом. Развития проект так и не получил, но один прототип баварцы всё же построили и сохранили для истории.