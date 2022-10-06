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BMW 767iL Goldfisch: секретный проект 80-х с огромным двигателем V16

BMW 767iL Goldfisch: секретный проект 80-х с огромным двигателем V16

Автор:
06 октября 2022 11:50
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   BMW 767iL   BMW Goldfisch   авто   автомир   автомобили   видео   прототип   
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Хотя 16-цилиндровые двигатели встречаются редко и обычно ассоциируются с Cadillac и Bugatti, это не помешало компании BMW изучить эту идею в 1980-х.

Источник:

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Метки: BMW   BMW 767iL   BMW Goldfisch   авто   автомир   автомобили   видео   прототип   
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4  комментария
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31k
Snork Snorkoff 3 часа назад
бмврожец )
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71k
Viktor 2 часа назад
Это про эту тачку анекдот, наверное, когда чувак на колонке льёт бензин в бак и никак не может его заполнить, уже полчаса прошло, а сзади из очереди ему говорят - мужик, ты двигатель-то заглуши!
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2k
Сергей 3 часа назад
Ацкий сотона.
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10k
kaboza 3 часа назад
ушастый премиум)
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