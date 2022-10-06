BMW 767iL Goldfisch: секретный проект 80-х с огромным двигателем V16

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Хотя 16-цилиндровые двигатели встречаются редко и обычно ассоциируются с Cadillac и Bugatti, это не помешало компании BMW изучить эту идею в 1980-х.
На канале CarRanger появился видеорассказ о, возможно, самом необычном прототипе на базе BMW 7 серии — построенном в конце 1980-х седане с индексом 767iL по прозвищу Goldfisch. Основной его отличительной чертой стал экспериментальный мотор с 16 цилиндрами: предполагалось, что такая «семёрка» должна обеспечить BMW превосходство над Mercedes-Benz с его S‑классом. Развития проект так и не получил, но один прототип баварцы всё же построили и сохранили для истории.
16-цилиндровый мотор инженеры BMW спроектировали на базе уже имевшегося V12 M70, добавив ему ещё четыре цилиндра и увеличив объём до 6,7 литра. Кроме того, двигатель получил усиленные внутренние компоненты и новый блок управления.
Развивает такой мотор 408 л.с. и 625 Нм крутящего момента и на прототипе сочетается с шестиступенчатой механической коробкой. До 100 км/ч седан разгонялся примерно за 6 секунд при максимальной скорости более 280 км/ч.
Одной из причин отказа от серийного производства такого BMW 7 серии стала техническая сложность. К примеру, чересчур большой двигатель занял всё доступное место в моторном отсеке, и систему охлаждения пришлось перенести в багажник, отняв погрузочное пространство. Это же привело к появлению в задней части седана характерных воздухозаборников.
Кроме того, вопросы вызывала экологическая состоятельность выбросов такого огромного мотора. В итоге в BMW решили остановиться на 12-цилиндровых двигателях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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