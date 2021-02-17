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Компания Geely отметила китайский Новый год мировым рекордом по самой большой автомобильной мозаике

Компания Geely отметила китайский Новый год мировым рекордом по самой большой автомобильной мозаике (5 фото)

Автор:
17 февраля 2021 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: geely   авто   автомир   автомобили   китай   мозаика   рекорд   рекорд гиннесса   
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Компания Geely составила мозаику с изображением быка, рекорд вошел в книгу Гиннесса. Представители концерна решили сделать впечатляющую по размаху инсталяцию в связи с наступлением китайского Нового года.
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Метки: geely   авто   автомир   автомобили   китай   мозаика   рекорд   рекорд гиннесса   
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Алексей Час назад
Со сбытом машин у них явные проблемы,ну это и понятно
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Kostick Алексей 56 минут назад
не скажу за весь модельный ряд, но на тугелу очередь до мая минимум. прокатился, для 2,5 лямов вполне себе годное ведро. в принципе вольво..
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Валерий 49 минут назад
С такими темпами роста китайского автопрома ,они скоро будут просто раздавать авто всем желающим за символическую сумму ,лишь бы заправлял сам.В Японии так с мобильниками : возьми телефон бесплатно,только плати по тарифу оператора.
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