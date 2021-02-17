Компания Geely отметила китайский Новый год мировым рекордом по самой большой автомобильной мозаике

Компания Geely составила мозаику с изображением быка, рекорд вошел в книгу Гиннесса. Представители концерна решили сделать впечатляющую по размаху инсталяцию в связи с наступлением китайского Нового года.
2021 год пройдёт под знаком Быка, и именно этому животному посвящена «рекордная» композиция.
На композицию потребовалось 1 339 автомобилей Geely Emgrand белого и черного цветов, которые в Китае продаются под именем Dihao. В итоге получилась двухцветная картинка, на которой изображена голова быка и написано поздравление с 2021 годом.
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На это потребовалось более 30 часов. Общая площадь мозаики составила 7 070,26 квадратных метров. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали ту, где изображена голова животного.
Согласно традиционному китайскому календарю, 12 февраля 2021 года — первый день нового года быка и китайский праздник весны.
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