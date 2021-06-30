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Пробуждение древнего дизеля: редчайший грузовик завели после долгих лет простоя

Пробуждение древнего дизеля: редчайший грузовик завели после долгих лет простоя (13 фото)

Автор:
30 июня 2021 10:31
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   авто   автомир   автомобили   грузовик   ретро авто   
439
13
Последние годы своей активной жизни этот грузовик провел в качестве тягача для перевозки сена, а до этого долгое время работал лесовозом. В середине 90-х машиной пользоваться перестали и она стала на многолетнюю стоянку, на задворках фермы.
К счастью, машину не разобрали на детали, не отвезли на свалку старой техники, где она гарантированно ушла бы в чермет, а просто выставили на продажу в состоянии «как есть», чуть меньше чем за $2500.
Объявление увидел Лиам Флотерсон, и моментально заинтересовался этой машиной. Его привлекла одна характерная деталь – эмблема GMC Diesel на боковинах капота. Далее - его рассказ.
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Метки: barn find   авто   автомир   автомобили   грузовик   ретро авто   
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ekolog67 46 минут назад
а у нашего радиаторная решетка вертикальная...
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Добрый человек. 2 часа назад
древнее зло проснулось...
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