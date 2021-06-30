Пробуждение древнего дизеля: редчайший грузовик завели после долгих лет простоя

Последние годы своей активной жизни этот грузовик провел в качестве тягача для перевозки сена, а до этого долгое время работал лесовозом. В середине 90-х машиной пользоваться перестали и она стала на многолетнюю стоянку, на задворках фермы.

К счастью, машину не разобрали на детали, не отвезли на свалку старой техники, где она гарантированно ушла бы в чермет, а просто выставили на продажу в состоянии «как есть», чуть меньше чем за $2500.

Объявление увидел Лиам Флотерсон, и моментально заинтересовался этой машиной. Его привлекла одна характерная деталь – эмблема GMC Diesel на боковинах капота. Далее - его рассказ.

0 Источник: Это International KB11 1947 года выпуска. В те времена почти все такие грузовики комплектовались карбюраторным мотором Continental R-6586. Официально считается, что дизельная версия появилась в 1949 году, но мне точно известно о более ранних попытках установки дизелей на такие машины. Увидев этот грузовик я сперва глазам своим не поверил, ведь это один из самых ранних дизельных International, возможно единственный из всех, сохранился.

0 Источник: Машина продавали в соседней провинции, совсем рядом, в двух часах езды. Следующим утром я списался с владельцем, загрузил в свой пикап канистру топлива, пару свежих батарей, какие-то инструменты и отправился смотреть машину. Уже тогда я намеревался её купить, неважно, заведется она или нет. Я был уверен, что рано или поздно заведу этот древний двухтактный Detroit Diesel 4-71.

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0 Источник: В тот день я долго пытался его запустить, мотор начинал схватывать и сразу глох. Казалось, что он работает всего на двух цилиндрах. Владелец уверял что грузовик своим ходом приехал на ферму, но это было четверть века назад, после чего мотор не заводили.



В кабине была куча старых пустых баллонов от «быстрого старта», думаю, лет десять назад его уже пытались завести, но не смогли.

0 Источник: Я купил машину, нашел тягач, притянул к себе и когда потеплело, снова попробовал оживить мотор. Боялся, что он может пойти в разнос, но всё обошлось, он оказался не сильно изношен.

0 Источник: Снял клапанную крышку и увидел два заклинивших плунжера насос-форсунок. Просто застыли за многие годы в таком положении. Их удалось растолкать, заработали. Соленоид стартера тоже закис, приходилось лезть под машину, и нажимать на него отверткой.

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0 Источник: Были еще мелкие поломки, потек водяной насос, разорвало масляный шланг смазки компрессора, сам компрессор почти не работал, воздуха и тормозов почти не было, но я не мог отказать себе в удовольствии прокатиться на грузовике по пустынной дороге…

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0 Источник: Лиам планирует полностью разобрать машину и привести её в первозданный вид. Оказалось, что мотор работает неплохо и серьёзных вмешательств не требует, но долгие годы работы и простоя под открытым небом оставили свой след. Машину надо полностью разбирать, кое где поварить, красить и собирать заново.

0 Источник: Выпускали International KB11/12 с 1947 по 1949 года, суммарный их тираж не превысил 1200 штук. Они не пользовались популярностью, кабина для дальних расстояний была неудобной. Дизельных версий едва ли сотня наберется, так что находка Лиама бесценна.

0 Источник: Кстати о сходстве кабины International с нашим ЗИС/ЗИЛ 157, 164, наверняка вы его уже заметили. Действительно, стилистика похожа как две капли воды. Дело в том, что грузовики с такой кабиной, разработанной в начале 1940-х, поставлялись в СССР по ленд-лизу. Не так массово, как «Студеры» и «Доджи», но они были.

0 Источник: Двигатели были карбюраторные, но Detroit Diesel 4-71, установленный здесь под капотом, тоже знаком советским шоферам, как минимум по грузовику МАЗ-200. На некоторых старых дизель-генераторах, с долгого хранения, ЯАЗ-204, прямой потомок Detroit Diesel 4-71 можно встретить и сейчас в абсолютно новом виде.