В последний путь с воем раздаточной коробки: в Боснии «Ниву» превратили в катафалк

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ВАЗ-2121 широко распространен не только в России, но и в странах Европы. Так, в сети показали удлиненную «Ниву», которую мастер из Боснии и Герцеговины превратил в катафалк.
Pogrebne usluge - надпись, понятная без перевода
В тяжёлые кризисные годы личный автомобиль становится настоящим кормильцем для десятков тысяч людей, потерявших работу или столкнувшихся с серьёзным падением доходов. Хорошо, если у тебя легковушка с расходом 5-6 литров на сотню км, вместительный универсал или микроавтобус, а вот владельцам 3-дверной Нивы найти свою нишу в перевозках будет сложно – расход топлива в городе переваливает за 10 л, а объём салона, как у мелкого хетчбека.
Но если вы готовы доработать свою Ниву с помощью болгарки и сварочной аппарата, есть готовое решение, особо актуальное во время эпидемий.
Но если вы готовы доработать свою Ниву с помощью болгарки и сварочной аппарата, есть готовое решение, особо актуальное во время эпидемий.
Задние фонари "неродные"
Нивовод из балканской страны Босния и Герцеговина решил заняться непростым, но прибыльным похоронным бизнесом, превратив свой ВАЗ 2121 1987 года в полноценный катафалк. Это первый в мире катафалк на базе советской Нивы!
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Чтобы внутри уместился стандартный 2-метровый гроб, кузов советского внедорожника пришлось удлинить более чем на метр, и таким образом колёсная база боснийского катафалка перешагнула за внушительную отметку в 3 м. Надо сказать, работы по растягиванию короткого трёхдверного кузова выполнены мастерски, сверхдлинное заднее крыло выглядит по-заводскому ровно; крыша выглядит, как единая деталь, без накладки-усилителя в стиле 5-дверного "крокодила" ВАЗ 2131.
Передняя часть салона, можно сказать, осталась без изменений
Передняя часть интерьера ВАЗ 2121 осталась без изменений, это стильная "ранняя" панель с круглыми приборами и низкие сиденья с подголовниками от ВАЗ 2103-06. Рулевое колесо заменили на более удобное и меньшего диаметра от Фиата, а вот все рычаги управления трансмиссией на месте – полный привод сохранён! Ниже объясню, зачем боснийским похоронщикам понадобился полноприводный катафалк.
В последний путь с воем трансмиссии!
За передними сиденьями сплошная перегородка, отделяющая салон Нивы от отсека для перевозки усопших. Нижняя часть "багажника" в лучших традициях бюджетных катафалков обшита практичным рифлёным алюминием, на полу – платформа с креплениями для гроба. Погрузочная высота великовата, но выдвижная платформа компенсирует все неудобства.
Даже у учётом длинной колёсной базы геометрия не даст застрять на сельском бездорожье
На этом кадре можно оценить качество сварочных работ и окраски кузова, как минимум не хуже новых Lada 4x4! Боковые стёкла сделаны непрозрачными – очевидно, местные традиции не предполагают перевозку гроба в "аквариуме".
Колёсные диски, на которые смонтировали сербские легкогрузовые шины Tigar, и бамперы перекрасили в траурный черный. Фаркоп на катафалке предназначен для буксировки прицепа с цветами.
Колёсные диски, на которые смонтировали сербские легкогрузовые шины Tigar, и бамперы перекрасили в траурный черный. Фаркоп на катафалке предназначен для буксировки прицепа с цветами.
Как вы уже поняли, система полного привода у Нивы-катафалка сохранена; раздаточную коробку перенесли в центр колёсной базы, теперь она соединена с коробкой передач полноценным карданным валом; передний и задний карданы необходимой длины также изготовлены на заказ. Полный привод помогает выполнять заказы в любое время года даже в горных сельских районах, а понижающая передача позволяет двигаться со скоростью пешехода во время траурных церемоний.
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Метки: авто автомир автомобили ваз катафалк нива погребение
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