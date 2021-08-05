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В последний путь с воем раздаточной коробки: в Боснии «Ниву» превратили в катафалк

В последний путь с воем раздаточной коробки: в Боснии «Ниву» превратили в катафалк (7 фото)

Автор:
05 августа 2021 09:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   катафалк   нива   погребение   
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ВАЗ-2121 широко распространен не только в России, но и в странах Европы. Так, в сети показали удлиненную «Ниву», которую мастер из Боснии и Герцеговины превратил в катафалк.
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Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   катафалк   нива   погребение   
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1  комментарий
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Олег Полминуты назад
от подвываний трансмиссии некоторые могут ожить и убежать
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