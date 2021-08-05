В последний путь с воем раздаточной коробки: в Боснии «Ниву» превратили в катафалк

В тяжёлые кризисные годы личный автомобиль становится настоящим кормильцем для десятков тысяч людей, потерявших работу или столкнувшихся с серьёзным падением доходов. Хорошо, если у тебя легковушка с расходом 5-6 литров на сотню км, вместительный универсал или микроавтобус, а вот владельцам 3-дверной Нивы найти свою нишу в перевозках будет сложно – расход топлива в городе переваливает за 10 л, а объём салона, как у мелкого хетчбека.



Но если вы готовы доработать свою Ниву с помощью болгарки и сварочной аппарата, есть готовое решение, особо актуальное во время эпидемий.