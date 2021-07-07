37-летняя «двойка» — это самый дорогой ВАЗ в России

Про автомобиль сказано, что он никогда не ставился на учёт. Более того, не проходил он и предпродажную подготовку. Заводские пломбы отсут­ствуют только на водительской двери и капоте. Как можно убедиться по фото­графиям, кузов и салон находятся в идеальном состоянии.