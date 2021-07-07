37-летняя «двойка» — это самый дорогой ВАЗ в России

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В Тольятти выставили на продажу синий универсал ВАЗ-2102 1984 года выпуска. Автомобиль находится в идеальном состоянии, и у него даже сохранились заводские пломбы на дверях. Продавец просит за машину 10 миллионов рублей!
«Цена указана правильно», — отмечается в описании. Подтвердил это и сам владелец. Для сравнения: добавив миллион с небольшим, сегодня можно заказать новейший Mercedes-Benz S‑класса.
ВАЗ-2102 выставлен на продажу в Тольятти. Машина 1984 года выпуска проехала всего 87 километров. У неё был один владелец. Двигатель стандартный: объёмом 1,2 литра, мощностью 64 лошадиные силы, сопряжённый с 4‑ступенчатой механической коробкой.
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Про автомобиль сказано, что он никогда не ставился на учёт. Более того, не проходил он и предпродажную подготовку. Заводские пломбы отсутствуют только на водительской двери и капоте. Как можно убедиться по фотографиям, кузов и салон находятся в идеальном состоянии.
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Метки: авто автомир автомобили ваз ваз 2102 жигули ретро авто
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сьесть то он сьесть, да ктож ему дасть...