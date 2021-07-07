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37-летняя «двойка» — это самый дорогой ВАЗ в России

37-летняя «двойка» — это самый дорогой ВАЗ в России (22 фото)

Автор:
07 июля 2021 08:48
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   ваз 2102   жигули   ретро авто   
662
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В Тольятти выставили на продажу синий универсал ВАЗ-2102 1984 года выпуска. Автомобиль находится в идеальном состоянии, и у него даже сохранились заводские пломбы на дверях. Продавец просит за машину 10 миллионов рублей!
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Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   ваз 2102   жигули   ретро авто   
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7  комментариев
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47k
noName 2 часа назад
Хотеть то 10 лямов можно....
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Вася 42 минуты назад
ну миллиона два ещё бы куда ни шло, но десять.. делореаны коллекционные и то дешевле
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hhwost 2 часа назад
конечно машинко в идеале, но 10 лямов...
сьесть то он сьесть, да ктож ему дасть...
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4k
Иван 2 часа назад
А почему не 20 млн? Или 50?
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107k
БрОдЯгА 2 часа назад
Странно. Заводского консерванта не видно.
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Erorist 2 часа назад
Это только для коллекции. А в мире коллекционеров свои представления о стоимости предметов.
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