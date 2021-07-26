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Необычная «Нива» для уборки снега из Германии

Необычная «Нива» для уборки снега из Германии (4 фото)

Автор:
26 июля 2021 09:26
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   найдено на ebay   нива   
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На портале Autoscout24 появилось объявление о продаже российского внедорожника LADA Niva, оснащенного дробильной установкой и отвалом для расчистки снега. Стоимость этого автомобиля составляет 12,5 тысячи евро.

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Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   найдено на ebay   нива   
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6  комментариев
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Albert GER 2 часа назад
Гармиш это не Германия, это Бавария. И кстати в её сердце - Обербаерн. Тут много Лада нива.
На них заезжают в горы к "дачам" или/и чистят снег за деньги, охотники и бауэры их хорошо берут.
Хорошие машины, проходимые. Равных им нет в этом плане.
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Лан не урчи

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