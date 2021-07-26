Необычная «Нива» для уборки снега из Германии

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На портале Autoscout24 появилось объявление о продаже российского внедорожника LADA Niva, оснащенного дробильной установкой и отвалом для расчистки снега. Стоимость этого автомобиля составляет 12,5 тысячи евро.
Продают этот автомобиль в немецком городе Гармиш-Партенкирхен. Пробег у такого уникального внедорожника равняется 10 752 км.
В комплекте с машиной идет специальный ковш, предназначенный для уборки снега, а также особа дробильная установка, которая была закреплёна сзади авто. На крыше внедорожника располагается маленький багажник.
Снегоуборщик на основе Lada 4x4 приводится в движение 1,7-литровым бензиновым агрегатов с отдачей 83 л. с. и 129 Нм максимального крутящего момента.
Также, он функционирует вместе с 5-ступенчатой «механикой» и и полным приводом, раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала.
Также, он функционирует вместе с 5-ступенчатой «механикой» и и полным приводом, раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала.
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Метки: авто автомир автомобили ваз найдено на ebay нива
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На них заезжают в горы к "дачам" или/и чистят снег за деньги, охотники и бауэры их хорошо берут.
Хорошие машины, проходимые. Равных им нет в этом плане.