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Мопс убежал от хозяйки и спровоцировал ДТП в Перми

Мопс убежал от хозяйки и спровоцировал ДТП в Перми (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   собака   
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На перекрестке Компроса и улицы Революции произошла небольшая дорожная авария. Женщина стояла вместе с мопсом, дожидаясь зеленого сигнала светофора, однако питомец неожиданно вырвался и выбежал на проезжую часть.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   собака   
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12  комментариев
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38k
dima423 3 часа назад
по пдд водитель виноват будет, но по человечески конечно вина хозяйки собаки тут есть)
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10k
Karelian 36 минут назад
Т.е. выход пешехода и её собаки на красный - и нет вины??? Это как?
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33
Kniazeu 44 минуты назад
собаке с хозяйкой не повезло )

P.S эта порода похожа на песиков из Half-Life, морда просит дробовика.
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Дура великовозрастная!!! Пускай оплачивает ремонт обоим...
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Вот овца, весь перекресток заблокировала. Но все равно на Калине слепошарый.
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Надо было давить.
Видел случаи, когда ид жалости к выскочившей на дорогу собачке, люди уходили в лобовую и выпиливались целыми семьями.
Поэтому повторюсь - надо было давить
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10k
Александр 2 часа назад
Одна дура выпустила собаку, хотя поводок был, второй зачем-то притормозил, а третий не соблюдал дистанцию.
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11k
Михалыч 3 часа назад
Баба дура не потому что дура, а потому что баба... Полезла под машины, на красный, из-за мопса.
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2k
Vitamin 3 часа назад
РезюмЭ...
-Тетка с собакой не виновата, на месте собаки мог быть и ребенок, и просто пешеход, который мог упасть даже от потери сознания..
-"Водитель «Лады Калины» врезался в заднюю часть затормозившего впереди автомобиля." Тут комментарии излишни))) "Соблюдай дистанцию" и "Тормоза у мерса явно лучше калиновских"...)))
-Крути башкой во все стороны в плотном потоке, ибо ожидать засады можно откуда угодно...)
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59k
Опиум для народа 3 часа назад
Когда есть хоть маленьшая опасность создать ДТП - дави псину,чтобы не пострадали люди.
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