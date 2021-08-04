Мопс убежал от хозяйки и спровоцировал ДТП в Перми

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На перекрестке Компроса и улицы Революции произошла небольшая дорожная авария. Женщина стояла вместе с мопсом, дожидаясь зеленого сигнала светофора, однако питомец неожиданно вырвался и выбежал на проезжую часть.
В ГИБДД изучили видеозапись ДТП и сообщили, что вины собаки в случившемся нет. Водитель не выдержал безопасную дистанцию.
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P.S эта порода похожа на песиков из Half-Life, морда просит дробовика.
Видел случаи, когда ид жалости к выскочившей на дорогу собачке, люди уходили в лобовую и выпиливались целыми семьями.
Поэтому повторюсь - надо было давить
-Тетка с собакой не виновата, на месте собаки мог быть и ребенок, и просто пешеход, который мог упасть даже от потери сознания..
-"Водитель «Лады Калины» врезался в заднюю часть затормозившего впереди автомобиля." Тут комментарии излишни))) "Соблюдай дистанцию" и "Тормоза у мерса явно лучше калиновских"...)))
-Крути башкой во все стороны в плотном потоке, ибо ожидать засады можно откуда угодно...)