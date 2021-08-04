FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8261 пост • 732 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В Польше выставили на продажу идеально сохранившийся 34-летний «Запорожец»

В Польше выставили на продажу идеально сохранившийся 34-летний «Запорожец» (8 фото)

Автор:
04 августа 2021 09:24
Сообщество : Автомир
Метки: Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз 968   найдено на ebay   
241
8
В городе Косьцян выставили на продажу ЗАЗ-968М 1987 года с рекордно малым пробегом 17 километров. Автомобиль находится в идеальном состоянии.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Запорожец   авто   автомир   автомобили   заз 968   найдено на ebay   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Иван Час назад
А нахер он нужен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото) Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото) «Горбатый» из первой серии: многочисленные отличия раннего ЗАЗ-965 «Горбатый» из первой серии: многочисленные отличия раннего ЗАЗ-965 Красавица в синем цвете: уникальный Ferrari F40 1989 года Красавица в синем цвете: уникальный Ferrari F40 1989 года Невероятно редкий кабриолет Cord 812 выставят на аукцион Невероятно редкий кабриолет Cord 812 выставят на аукцион Идеальный Chevrolet Camaro 1987 года выставлен на продажу Идеальный Chevrolet Camaro 1987 года выставлен на продажу Гоночный Saab 900 с пятилитровым двигателем V8 с наддувом Гоночный Saab 900 с пятилитровым двигателем V8 с наддувом
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

328141



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не прилагая усилий
4
161
"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не...
Сколько весил олимпийский Мишка?
2
85
Сколько весил олимпийский Мишка?
﻿
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#ynews#факты#аварии#фотографии#животные#знаменитости#новости#полиция
#фото#подборка#история#дтп#интересное#авто аварии#сша#картинки#шоу бизнес#дети
#интересно#кино#Россия#олимпиада#СССР#автомобили#автомир#люди#фильм#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться