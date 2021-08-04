В Польше выставили на продажу идеально сохранившийся 34-летний «Запорожец»

241
8
В городе Косьцян выставили на продажу ЗАЗ-968М 1987 года с рекордно малым пробегом 17 километров. Автомобиль находится в идеальном состоянии.
Большую часть своей жизни 34-летний ЗАЗ-968М провел в гараже без движения — это один из самых хорошо сохранившихся «Запорожцев» в Европе.
Автомобиль был зарегистрирован в Польше в 1995 году и затем простоял в гараже 26 лет. На машину установлены новые шины и новый аккумулятор.
×
Правда, в объявлении владелец «Запорожца» допустил фактические ошибки. Во-первых, указал модель как ZAZ Sens, во-вторых, «оснастил» ее 68-сильным мотором.
Как известно, выпускавшийся в 1979-1994 годах ЗАЗ-968М комплектовался двигателями с воздушным охлаждением Мелитопольского моторного завода мощностью 41,45 и 50 лошадиных сил.
За этот идеально сохранившийся «Запорожец» с практически нулевым пробегом .владелец просит немалые 17 000 евро Удачи ему в продаже.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Горбатый» из первой серии: многочисленные отличия раннего ЗАЗ-965
- Гоночный Saab 900 с пятилитровым двигателем V8 с наддувом
- Необычная «Нива» для уборки снега из Германии
- Идеальный Chevrolet Camaro 1987 года выставлен на продажу
- Красавица в синем цвете: уникальный Ferrari F40 1989 года
12
Понравилось12
Новости партнёров