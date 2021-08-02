«Горбатый» из первой серии: многочисленные отличия раннего ЗАЗ-965

Казалось бы, чем может удивить старый – добрый ЗАЗ 965 прозванный у нас «Горбатым». Если не брать во внимание совсем уж эксклюзивные версии с правым рулем, например, то кажется, что в машине ничего не менялось на протяжении всех лет её выпуска.

0 Источник: Немногочисленные знатоки марки конечно знают о характерных отличиях ранних выпусков. Только вот найти в наши дни даже обычный ЗАЗ-965 не просто, что говорить о первогодках 1960 года в аутентичном виде. И вот, благодаря мастерам Клуба технической классики Old Car Service, проделавшим колоссальную работу по реставрации, мы можем увидеть какой советская легенда с порядковым номером кузова 185 покинула ворота сборочного цеха.

0 Источник: Этот «Горбатый» имеет массу отличий от своих более поздних собратьев. Внешние, типа накладных указателей поворота, так называемых «капель», за которыми я сам давно, но пока безуспешно охочусь, крышка капота и воздухозаборники – заметны и более или менее известны. А вот внутри...

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0 Источник: Например – стартер. С момента своего появления и примерно до шестидесятых на электростартерах не было соленоида сервопривода, или как его чаще называют – втягивающего. Нужно было включить зажигание, затем ногой нажать на специальную кнопку привода стартера, после чего он срабатывал.

0 Источник: Иногда кнопка была совмещена с педалью газа, а у некоторых американских машин активировалась выжимом педали сцепления. У ранних ЗАЗ 965 стартер был с ручным приводом.

0 Источник: На тоннеле есть два рычажка, тот что слева – привод стартера. Справа рычажок подсоса.



Раз уж мы заглянули в салон, то пробежимся и по другим характерным отличиям. Ранняя приборка, в которой нет указателя температуры масла. Вместо него две лампочки, одна сигнализирует о низком давлении, вторая о перегреве двигателя.

0 Источник: Педаль газа еще напольная, обивка сидений полностью тканевая, без вставок из кожи молодого дермантина. Ручки открывания двери очень напоминают Фиат-600. Руль белого цвета аналогичен тому, что был на Москвич 407, позже на Запорожцах он станет черным.

0 Источник: Замки оконных окантовок на дверях сбоку, а не снизу, но это уже несущественные отличия. Заглянем лучше под капот.

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0 Источник: Поначалу на машину ставили мотор мощностью 23 л.с., вот как он выглядит. Головки блока и клапанные крышки (еще литые) свои, оригинальные. Пробка маслозаливной горловины сделана в виде крышки, я тоже такую вижу впервые, как и сапун.

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0 Источник: Оригинальный карбюратор и воздушный фильтр, а под кожухом охлаждения скрыты отличия впускного коллектора и масляного радиатора. Еще у мотора свой поддон с увеличенным оребрением. Почему от него отказались – непонятно, ведь масло в нем охлаждалось эффективней.

0 Источник: В подкапотном пространстве находился отопитель, но здесь он демонтирован. Кому он летом нужен, а зимой такие машины стоят в сухих гаражах и паркингах.

0 Источник: На месте остался бачок отопителя, куда бензин подкачивался от штатного бензонасоса двигателя. По мере расхода топлива из бачка, надо было открывать краник при работающем моторе и ждать пока он снова заполнится.

0 Источник: Вся эта штука висит над выпускным коллектором, что не способствует безопасности, поэтому вскоре конструкцию изменили, оснастив печку электронасосом. Кстати, круглые воздуховоды охлаждения – тоже особенность ранних «Горбатых», как и усилитель задней панели. Позже от него зачем-то отказались.

0 Источник: В багажнике особых изменений не было, только вот та грелка, именно такая, поначалу ставилась с завода. Я удивился, не знал об этом. А еще спереди не было прорезей под сигнал.

0 Источник: Вроде бы все основные отличия припомнил. Напоследок скажу, что на момент начала выпуска в своем классе «Запорожец» был вполне современной по европейским меркам машиной, с примерно одинаковой мощностью мотора.

0 Источник: Вот только к надёжности мотора сразу возникли вопросы, он перегревался и выходил из строя. При первой же возможности владельцы Зазиков ставили «тридцатку», поэтому можно даже не мечтать найти случайно в старых гаражах ранний ЗАЗ с родным мотором. Данный аппарат – результат многолетней кропотливой работы, в том числе по поиску уникальных запчастей.

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