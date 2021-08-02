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«Горбатый» из первой серии: многочисленные отличия раннего ЗАЗ-965

«Горбатый» из первой серии: многочисленные отличия раннего ЗАЗ-965 (21 фото)

Автор:
02 августа 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: ЗАЗ   ЗАЗ-965   Запорожец   авто   автомир   автомобили   
522
21
Казалось бы, чем может удивить старый – добрый ЗАЗ 965 прозванный у нас «Горбатым». Если не брать во внимание совсем уж эксклюзивные версии с правым рулем, например, то кажется, что в машине ничего не менялось на протяжении всех лет её выпуска.
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Метки: ЗАЗ   ЗАЗ-965   Запорожец   авто   автомир   автомобили   
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4k
ZmeyUA 2 часа назад
И такой
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no_fate 20 минут назад
Кузов - Fiat 600, двигатель Tatra. Вот и все дела.
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ZmeyUA 2 часа назад
В Киеве попадался такой пару раз
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