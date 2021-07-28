Идеальный Chevrolet Camaro 1987 года выставлен на продажу

Комлектация IROC-Z появилась на Camaro третьего поколения в 1985 году. Она отличается заниженной подвеской на оригинальных компонентах и перенастроенным впрыском. В 1987‑м для этой спецсерии стал доступен двигатель 5.7 в дополнение к имевшемуся 5.0, который выдавал 190 сил при автоматической коробке передач и 215 сил — при механической.