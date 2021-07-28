Идеальный Chevrolet Camaro 1987 года выставлен на продажу

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На портале Bring a Trailer выставили на торги Chevrolet Camaro 1987 года, который почти за 35 лет проехал всего 167 километров. За спорткупе третьего поколения в комплектации IROC-Z, по данным на утро субботы, предлагают максимум 40 000 долларов.
Вишнёвый кузов пребывает в отличном состоянии. На нём установлен окрашенный в основной колер обвес, интегрированный спойлер на корме, противотуманные фары. Плюс серебристые наклейки с названием комплектации по бортам.
Салон отделан серым велюром. Комплектация включает в себя кассетную аудиосистему, механические стеклоподъёмники, кондиционер. Никаких подушек безопасности на модели в те годы не было.
Camaro оснащён родными 16-дюймовыми колёсными дисками, за которыми скрываются дисковые тормозные механизмы. «Восьмёрка» объёмом 5,7 литра в 1987 году выдавала 225 л.с. Она работает в паре с 4‑ступенчатым «автоматом». Сзади установлен дифференциал повышенного трения.
Комлектация IROC-Z появилась на Camaro третьего поколения в 1985 году. Она отличается заниженной подвеской на оригинальных компонентах и перенастроенным впрыском. В 1987‑м для этой спецсерии стал доступен двигатель 5.7 в дополнение к имевшемуся 5.0, который выдавал 190 сил при автоматической коробке передач и 215 сил — при механической.
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