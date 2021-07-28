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Идеальный Chevrolet Camaro 1987 года выставлен на продажу

Идеальный Chevrolet Camaro 1987 года выставлен на продажу (40 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Camaro   Chevrolet   Chevrolet Camaro   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
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На портале Bring a Trailer выставили на торги Chevrolet Camaro 1987 года, который почти за 35 лет проехал всего 167 километров. За спорткупе третьего поколения в комплектации IROC-Z, по данным на утро субботы, предлагают максимум 40 000 долларов.

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Метки: Camaro   Chevrolet   Chevrolet Camaro   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
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