Гоночный Saab 900 с пятилитровым двигателем V8 с наддувом

Штатный двигатель хэтчбека заменили восьмицилиндровым мотором с нагнетателем Edelbrock, новой системой зажигания и более производительным радиатором. Отдача мотора не называется, но известно, что работает он с пятиступенчатой «механикой». Не уточняется и происхождение мотора. В то же время известно, что в подвеске спорткара применена задняя ось от Ford, а в интерьере использована приборная панель от одного из пожилых Мустангов.