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Гоночный Saab 900 с пятилитровым двигателем V8 с наддувом

Гоночный Saab 900 с пятилитровым двигателем V8 с наддувом (6 фото)

Автор:
27 июля 2021 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: Saab   авто   автомир   автомобили   драгстер   найдено на ebay   
348
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На портале Streetside Classics появилось объявление о продаже чудовищной версии Saab 900 с двигателем V8. Это сильно модифицированный автомобиль, с огромными шинами на задней оси и воздухозаборником на капоте, готовый к гонкам на ускорение.
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Метки: Saab   авто   автомир   автомобили   драгстер   найдено на ebay   
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