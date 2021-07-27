Гоночный Saab 900 с пятилитровым двигателем V8 с наддувом

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На портале Streetside Classics появилось объявление о продаже чудовищной версии Saab 900 с двигателем V8. Это сильно модифицированный автомобиль, с огромными шинами на задней оси и воздухозаборником на капоте, готовый к гонкам на ускорение.
Saab 900 выпуска 1987 года владелец подготовил к дрэг-заездам в классе Pro Street. Необычный рестомод с пятилитровым компрессорным V8 и множеством других доработок оценили всего в 25 995 долларов или чуть менее 2 миллионов рублей.
Штатный двигатель хэтчбека заменили восьмицилиндровым мотором с нагнетателем Edelbrock, новой системой зажигания и более производительным радиатором. Отдача мотора не называется, но известно, что работает он с пятиступенчатой «механикой». Не уточняется и происхождение мотора. В то же время известно, что в подвеске спорткара применена задняя ось от Ford, а в интерьере использована приборная панель от одного из пожилых Мустангов.
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Доработки внешности продавец называет «американскими чертами»: это воздухозаборник на капоте, оригинальные колёсные диски с высокопрофильной резиной и шильдики от спорткаров Shelby Cobra. В салоне появились ковшеобразные кресла, спортивный руль и полукаркас безопасности, при этом кузов и салон оформлены в единой цветовой гамме.
Утверждается, что, несмотря на заряженность хэтчбека, его по-прежнему можно использовать как автомобиль на каждый день. Оснащение Saab 900 предусматривает электростеклоподъёмники, регулируемую рулевую колонку, аудиосистему и даже люк в крыше. Отмечается также, что с момента постройки спорткар с V8 проехал всего 8,6 тысячи километров.
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Метки: Saab авто автомир автомобили драгстер найдено на ebay
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