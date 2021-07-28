Оператор погрузчика-экскаватора придумал, как бороться с обочечниками

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Водитель погрузчика из Екатеринбурга решил уменьшить пробку на Кольцовском тракте и перекопал обочину в нескольких местах, чтобы торопливые автомобилисты по ней не ехали.
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Поборись лучше с самим собой и своим характером.
Ехать по обочине - это личное дело каждого, и все риски он берёт на себя. Поймают гайцы будет штраф. А тебе какое дело? Аварийности они не создают. Никто не давал прав тебе мешать кому-то проехать по обочине, тем более в этот момент ты сам становишься нарушителем.
Я никогда не понимал обочеников, объехать пробку по обочине, чтобы потом на пустой трассе, тошнить, 70 км/ч ехать... смысл?!
К каждому педерасту (обочечнику) у меня всегда один вопрос: в поликлинике, пройди так же без очереди. И сними свой проход на видео. А потом будем говорить. Возможно на равных. А пока вы все для психически нормальных людей - клинические педерасты, которые нуждаются в принудительном лечении всеми возможными методами. .
Тот бы обочину и перекрыл