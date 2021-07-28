FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8226 постов • 729 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Оператор погрузчика-экскаватора придумал, как бороться с обочечниками

Оператор погрузчика-экскаватора придумал, как бороться с обочечниками (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   обочечник   экскаватор   
1788
1
1
Водитель погрузчика из Екатеринбурга решил уменьшить пробку на Кольцовском тракте и перекопал обочину в нескольких местах, чтобы торопливые автомобилисты по ней не ехали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автоприкол   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   обочечник   экскаватор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Игорь 2 часа назад
а если туда ночью кто то влетит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
hairov Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Полчаса назад
Водитель приоры не наглый, а окуевший
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 58 минут назад
Экскаваторщику может влететь как тому персонажу который через лес дорогу сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
12k
JediJediJedi Час назад
Я никогда не понимал тех кто "борется с обочечниками".
Поборись лучше с самим собой и своим характером.
Ехать по обочине - это личное дело каждого, и все риски он берёт на себя. Поймают гайцы будет штраф. А тебе какое дело? Аварийности они не создают. Никто не давал прав тебе мешать кому-то проехать по обочине, тем более в этот момент ты сам становишься нарушителем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Сергей JediJediJedi 54 минуты назад
Это хорошо если в машине кондей, а если нету, дальше стоит продолжать почему обочечники пидо..сы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
jungar Час назад
может проще было ковш выставить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx Час назад
Могут и пи-з-ды дать за порчу дороги... а так, да, обочечники - пи-до-ра-сы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ya Час назад
Кто виноват разберутся. Но тупая упертость двух водил из ролика поражает-хоть через канаву но не назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
tamin 2 часа назад
Эксковатарщик накопал себе штраф за порчу дороги думаю на лям. Зато "главный наказун". Дебилизм. Снимай на камеру и отправляй в гибдд. Мддя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO 2 часа назад
Лучше бы он Гранту ковшом черпанул.
Тот бы обочину и перекрыл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 2 часа назад
Он не против обочечников боролся, он сам себе яму вырыл. Теперь ему прилетит за порчу дорожного полотна. Непонятно, чем он думал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 2 часа назад
Некоторые уникумы обгоняют обочечников по обочине, чо им какие то ямки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алексей 2 часа назад
Учитывая, что обочина является элементом дороги, а за повреждение дороги предусмотрена административная ответственность - так себе "решение".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
218
Zlaja ptica Алексей 2 часа назад
Однозначно получит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
597
Rozario 2 часа назад
обочечечники -это конечно не приятно, но через неделю пойдут дожди и размоют эту ямку на обочине вместе с дорогой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
с затеей )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Человек разрушил мою семью». Что стало с детьми Влада Листьева (19 фото) «Человек разрушил мою семью». Что стало с детьми Влада Листьева (19 фото) Британский блогер утопил "Ниву" во время тест-драйва, и она его удивила Британский блогер утопил "Ниву" во время тест-драйва, и она его удивила Радиоуправляемая машинка проехала по воде полтора километра и установила рекорд Радиоуправляемая машинка проехала по воде полтора километра и установила рекорд Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии Безумные гонки: пилот Формулы 1 против истребителя Второй мировой Безумные гонки: пилот Формулы 1 против истребителя Второй мировой Aerocivic из 2000-х, созданный для максимальной экономии топлива Aerocivic из 2000-х, созданный для максимальной экономии топлива
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

689777



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
1
130
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
Журнал "Крокодил". Каким мы его помним
3
73
Журнал "Крокодил". Каким мы его помним
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Новости автоаукционов: Bonhams, Фестиваль скорости в Гудвуде, 2021 года
1
1
Новости автоаукционов: Bonhams, Фестиваль скорости в Гудвуде, 2021 года
Оплата за тепло когда… тепло: графа «отопление» в летней квитанции
0
11
Оплата за тепло когда… тепло: графа «отопление» в летней квитанции
Его искали годами. Японец расправился с девушкой и сделал себе новое лицо (3 фото)
Его искали годами. Японец расправился с девушкой и сделал себе новое лицо (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#СССР#дтп#животные#олимпиада#шоу бизнес#Украина#картинки
#Юмор#Россия#автомобили#автомир#кино#спорт#ynews#авто аварии#полиция#фотографии
#интересно#факты#подборка#прикол#люди#аварии#приколы#фильм#истории#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться