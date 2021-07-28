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Трагическая случайность: в Челябинской области мусоровоз переехал пенсионера

Трагическая случайность: в Челябинской области мусоровоз переехал пенсионера (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мусоровоз   смертельное дтп   
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Во дворе дома по улице Ленина в Копейске пожилой человек оказался прямо перед кабиной мусоровоза, в тот момент когда тяжелая машина начала движение. Момент наезда сняла камера уличного наблюдения.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мусоровоз   смертельное дтп   
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12  комментариев
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svarog19692007 Час назад
Зачем он ОСТАНОВИЛСЯ ПЕРЕД машиной ?
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8k
ScorpionDS Полчаса назад
У нас в городе был подобный случай, женщина думала что трамвай остановился (метров 10 назад остановка) и побежала к нему, но трамвай вместе с другими машина стоят на светофоре.

Женщина погибла на месте.
Ссылка www.youtube.com
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133
Fisher1979 43 минуты назад
Вы забыли мой мусор.
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5k
Ruk Час назад
гадство!
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21k
Inter 2 часа назад
один в гробу,другой в СИЗО
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Shade116 2 часа назад
Жаль деда, ну вот зачем он остановился перед кабиной? если бы прошел дальше, обошлось.
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