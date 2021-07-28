Трагическая случайность: в Челябинской области мусоровоз переехал пенсионера

Во дворе дома по улице Ленина в Копейске пожилой человек оказался прямо перед кабиной мусоровоза, в тот момент когда тяжелая машина начала движение. Момент наезда сняла камера уличного наблюдения.

0 80-летний пенсионер получил множество тяжелых травм, с которыми был доставлен в больницу, где позже скончался.