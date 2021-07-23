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В Абакане на улице Итыгина 44-летний водитель «учебного» автомобиля Toyota Corolla совершал поворот налево и столкнулся с попутным Volkswagen Touareg.
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Водитель автомобиля Toyota Corolla был госпитализирован в медицинское учреждение с переломом таза, переломом ребер и левой голени, где позднее скончался.
29-летний водитель Volkswagen Touareg госпитализирован с растяжением шейного отдела позвоночника.
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