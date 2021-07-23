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Авария дня. Попавший в ДТП водитель «учебного» автомобиля скончался

Авария дня. Попавший в ДТП водитель «учебного» автомобиля скончался (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Абакане на улице Итыгина 44-летний водитель «учебного» автомобиля Toyota Corolla совершал поворот налево и столкнулся с попутным Volkswagen Touareg.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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5  комментариев
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Опаньки Час назад
формально, столкновение на встречке через сплошную.
Туарегу подпортят настроение чувствую
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KOSTELLO 2 минуты назад
Могу себе представить чему он учил своих учеников...
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5k
Shade116 2 часа назад
Такой учитель и даром не нужен! Плохо говорить о покойниках, но чему он мог научить, с таким подходом к ПДД?!
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