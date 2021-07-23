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Авария дня. Пьяный водитель КамАЗа убил молодую семью

Авария дня. Пьяный водитель КамАЗа убил молодую семью (3 фото + 2 видео)

Автор:
23 июля 2021 10:21
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На Президентском мосту в Ульяновске 39-летний водитель КамАЗа протаранил попутную Kia Rio и буквально впечатал ее в стоящую автоцистерну. В легковушке находилась семья из Тольятти, все погибли.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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14  комментариев
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20k
Добрый Алабай Час назад
Пьяных за рулём нужно вешать на месте поимки. Всех, независимо от чина, должности, родственников, пола, наличия детей и т.д. Нужна отдельная президентская программа по этой теме.
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17k
sanchesS80 7 минут назад
С виновником всё понятно. Но почему получилось что легковушка там встала за грузовиком?
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35k
Олег 14 минут назад
Я так понял бочка и легковая стояли?
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5k
Shade116 15 минут назад
Это 3,14здец, целую ветку из древа жизни убил, тварь
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16k
Александр 16 минут назад
Нужно вешать таких ублюдков на фонарных столбах, на месте аварии, и чтоб висели месяца по 3-6 и чтоб с табличкой с пояснениями даты и количеством жертв. Вскоре, на каждом потенциально сложном участке, вместо, тысячи неинтересных знаков, будет болтаться вереница этих уродов- даже самым тупым адептам "синей формулы 1", станет понятно, что лучше после бара, либо на такси домой ехать, либо дома посидеть.

Ни что так не дисциплинирует, как неотвратимое общественное порицание и наказание. Сейчас же у нас, укоренилась геноцидная мысль, что синька в общем то, не порок. (статистика, конечно, говорит, что мы стали меньше пить- но пока что в обществе есть запрос, чтоб синеботов, расстреливали за такую вот куйню. Значит нужно работать в этом направлении жестче)
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6k
vitenok 22 минуты назад
А это будет в сегодняшнем пятничном весёлом алкопосте? ( это злобный сарказм, если чё).
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28k
Кот Баюн 52 минуты назад
Пьянь предла6аю повесить на трм же мосту. Но
На сколько я знаю, на таких дорогах остановка щапрещена, потрму возникает вопрос - почему бензовоз (взрывоопасный) стоял в правом ряду? В ЕС за такое колоссальные штрафы и ни кого не волнует причина остановки, даде если это поломка.
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47k
parallax Час назад
Что обидно, пьяный урод отсидит и выйдет на волю, а молодую семью уже не вернуть.
Представляю, какое горе родственникам,
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1k
Lovels Travel Час назад
Ублюдок, место которому в аду.
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4
Андрей Час назад
Хоть убей не пойму ,как можно после выпивки садится за руль ?
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4k
Борис Карабанов Час назад
И что толку от всех благоустройств дорожного полотна, развязок, раздельных полос, отбойников, если мы сами не хотим жить и ездить по-человечески?
Пьяных за рулём, даже без аварии - лишать пожизненно и давать срок. За убийство автомобилем в пьяном виде - срок, как за умышленное вооруженное убийство с отягчающими. Только так.
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−8
Сергей 2 часа назад
Како же урод.
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