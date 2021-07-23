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На Президентском мосту в Ульяновске 39-летний водитель КамАЗа протаранил попутную Kia Rio и буквально впечатал ее в стоящую автоцистерну. В легковушке находилась семья из Тольятти, все погибли.
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29-летний водитель легковушки скончался на месте, его двухлетняя дочь вечером того же дня, а 25-летняя супруга - спустя сутки.
Виновник ДТП был в состоянии опьянения. Директор ульяновского МБУ "Дорремстрой" уволился после того, как его подчиненный устроил смертельную аварию.
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Ни что так не дисциплинирует, как неотвратимое общественное порицание и наказание. Сейчас же у нас, укоренилась геноцидная мысль, что синька в общем то, не порок. (статистика, конечно, говорит, что мы стали меньше пить- но пока что в обществе есть запрос, чтоб синеботов, расстреливали за такую вот куйню. Значит нужно работать в этом направлении жестче)
На сколько я знаю, на таких дорогах остановка щапрещена, потрму возникает вопрос - почему бензовоз (взрывоопасный) стоял в правом ряду? В ЕС за такое колоссальные штрафы и ни кого не волнует причина остановки, даде если это поломка.
Представляю, какое горе родственникам,
Пьяных за рулём, даже без аварии - лишать пожизненно и давать срок. За убийство автомобилем в пьяном виде - срок, как за умышленное вооруженное убийство с отягчающими. Только так.