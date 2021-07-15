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Полицейский Ford с 27-литровым танковым двигателем мощностью 2500 «лошадей»

Полицейский Ford с 27-литровым танковым двигателем мощностью 2500 «лошадей» (10 фото + 2 видео)

Автор:
15 июля 2021 08:26
Сообщество : Автомир
Метки: Ford Crown Victoria   Rolls-Royce   авто   автомир   автомобили   свап   танк   
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Британские танки до Второй мировой войны всегда были немного скромными, когда дело касалось мощности двигателя. Все изменилось, когда появился двигатель Rolls-Royce Meteor. Этот 27-литровый V12 выдавал около 550 л.с. и почти 2000 Нм, что вдвое больше, чем у танкового двигателя, который он заменил. Швед Даниэль Вернер решил установить этот мотор в полицейский Ford и добавить для мощности еще пару турбин!

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Метки: Ford Crown Victoria   Rolls-Royce   авто   автомир   автомобили   свап   танк   
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Вован Час назад
там бака на два раза чихнуть!
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