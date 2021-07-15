Полицейский Ford с 27-литровым танковым двигателем мощностью 2500 «лошадей»

Тестовый запуск мотора прошёл с отключённой системой наддува, которая состоит из двух нагнетателей BorgWarner. С её помощью Вернер рассчитывает заставить мотор развивать до 2500 л.с. и 5160 Нм крутящего момента. Однако сроки завершения проекта пока неясны. Строителям Meteor Interceptor предстоит не только настроить систему наддува, но и совместить двигатель с заготовленной шести­ступенчатой «механикой», а также заново построить интерьер седана. Сейчас для того, чтобы разместить огромный двигатель, им пришлось основательно перекроить кузов — в итоге часть мотора вдвинули в салон.

2021-07-15T08:26:35+03:00