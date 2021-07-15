Полицейский Ford с 27-литровым танковым двигателем мощностью 2500 «лошадей»

329
10
2
Британские танки до Второй мировой войны всегда были немного скромными, когда дело касалось мощности двигателя. Все изменилось, когда появился двигатель Rolls-Royce Meteor. Этот 27-литровый V12 выдавал около 550 л.с. и почти 2000 Нм, что вдвое больше, чем у танкового двигателя, который он заменил. Швед Даниэль Вернер решил установить этот мотор в полицейский Ford и добавить для мощности еще пару турбин!
На YouTube-канале Meteor Interceptor появился видеоотчёт о первом запуске крайне необычного для Ford Crown Victoria мотора. Блогер Даниэль Вернер оснастил старый седан 12-цилиндровым двигателем Rolls-Royce Meteor, разработанным для танков. С гигантского 27-литрового мотора планируется получить до 2500 л.с.
Проект стартовал около года назад, когда Вернер решил объединить две несовместимые вещи — танковый двигатель и Ford Crown Victoria выпуска 2006 года, появившийся на свет как полицейский автомобиль (поэтому проект и получил название Meteor Interceptor). Этот год ушёл на «сращивание» кузова и двигателя, создание кастомной системы охлаждения, а также на полную переработку подвески седана — в ней применены компоненты от пикапа Chevrolet C10.
Запустить мотор с первого раза не получилось из-за проблем с образованием топливной смеси, однако после перенастройки мотор заработал. То, что оказались задействованы все 12 цилиндров, механики назвали «фантастикой».
Тестовый запуск мотора прошёл с отключённой системой наддува, которая состоит из двух нагнетателей BorgWarner. С её помощью Вернер рассчитывает заставить мотор развивать до 2500 л.с. и 5160 Нм крутящего момента. Однако сроки завершения проекта пока неясны. Строителям Meteor Interceptor предстоит не только настроить систему наддува, но и совместить двигатель с заготовленной шестиступенчатой «механикой», а также заново построить интерьер седана. Сейчас для того, чтобы разместить огромный двигатель, им пришлось основательно перекроить кузов — в итоге часть мотора вдвинули в салон.
Главная цель проекта, которую Даниэль Вернер озвучивал ранее, — разогнаться на необычной самоделке до 320 км/ч.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Дух экстаза»: что за женщина на капотах Rolls-Royce
- Скромненько, но со вкусом: эксклюзивный Rolls-Royce Phantom Oribe для японского миллиардера
- «Drift to the Future» — француз создал DeLorean с двигателем V8 спереди
- Замаскированный «Мустанг»: Ford Focus 2003 года с задним приводом и 5,0-литровым V8
- Cумасшедший школьный автобус 1948 года с двигателем от Dodge Hellcat
12
Понравилось12
Новости партнёров