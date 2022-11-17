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«Я тебя найду, чёрт!»: в Иркутске полицейские задержали автохама и отправили его BMW на штрафстоянку

«Я тебя найду, чёрт!»: в Иркутске полицейские задержали автохама и отправили его BMW на штрафстоянку

Автор:
17 ноября 2022 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Иркутск   авто   автохам   было   видео   задержание   конфликт на дороге   
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Иркутские сотрудники ГИБДД изучили видеозапись дорожного конфликта двух автомобилистов. Один из участников вёл себя агрессивно и матерился. Вскоре автохама удалось задержать, выяснилось, что у него нет прав, а автомобиль не стоит на учёте.

Источник:

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Метки: BMW   Иркутск   авто   автохам   было   видео   задержание   конфликт на дороге   
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19  комментариев
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4k
Stas Час назад
Ничего не осознает, не раскаивается. Явно затаил злость. На такого надо вешать уголовку, так как еще и мошенник (поддельные номерные знаки). Короче, обычное быдло, поджавшее хвост при виде ГИБДД - овечка, блин. И интеллекта в глазах ровно ноль. Еще и стоит, нагло пожевывая жвачку.
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9k
Star Link 4 минуты назад
Ему уже дали повестку?
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3k
Григорий 8 минут назад
сажать можно или на передовую.
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43k
Карандаш 15 минут назад
А вот интересно, на "бэхах" бывают нормальные? Или всё таки бмв это 100%-й диагноз?
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777
pka2004 Полчаса назад
Вафлёр дырявый. Сразу потёк.
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26k
Лис Полчаса назад
Он точно местный?
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3k
ProstoBoBka 42 минуты назад
Очередной дол....б) Нравятся мне такие "крутые", "я тебя найду"! Мне такой же "угрожал" пару месяцев назад... "найду тебя"! Предложил ему сразу все решить, остановиться на обочине выйти и поговорить... так он через обочину быстро свалил...

Как сотрудники поймали стоит такая овечка)
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1k
Довер Иванович 50 минут назад
Как говорится "не [мат], не будешь [мат]"
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894
Александр Любимов 52 минуты назад
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712
Denis Rogut Час назад
Никогда не понимал, без прав, тачка не на учете. Как он ездил до этого момента. Меня раза 4 в чесяц тормозили точно, особенно по утру на выезде из гаража.
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1k
Alex Час назад
На фронт этот кусок говна. В штрафную роту
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71k
Доктор Джонс Час назад
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1k
Bondik 2 часа назад
Почему за пьянку отправляют на медицинское освидетельствование, а за неадекватное поведение за рулем, на психиатрическое освидетельствование нет?
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28k
Levyathan 2 часа назад
Не совсем понятно, у выродка нет акцента, и е.б.л.о. не кавказское, а ругается на записи по-грузински.
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