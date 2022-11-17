«Я тебя найду, чёрт!»: в Иркутске полицейские задержали автохама и отправили его BMW на штрафстоянку

"В ходе проверки обстоятельств и выяснения всех причин, дорожными полицейскими было установлено, что агрессивный 33-летний местный житель ранее никогда не получал водительского удостоверения, управлял транспортным средством без соответствующих документов на него, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также не зарегистрированным в установленном порядке. Кроме того, за последние два года данный гражданин уже восемь раз привлекался к ответственности по различным статьям КоАП РФ.



В отношении мужчины составили несколько административных материалов за допущенные нарушения действующего законодательства в области дорожного движения. Автомобиль гражданина помещен на штрафстоянку", — сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.