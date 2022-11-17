«Я тебя найду, чёрт!»: в Иркутске полицейские задержали автохама и отправили его BMW на штрафстоянку

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Иркутские сотрудники ГИБДД изучили видеозапись дорожного конфликта двух автомобилистов. Один из участников вёл себя агрессивно и матерился. Вскоре автохама удалось задержать, выяснилось, что у него нет прав, а автомобиль не стоит на учёте.
"В ходе проверки обстоятельств и выяснения всех причин, дорожными полицейскими было установлено, что агрессивный 33-летний местный житель ранее никогда не получал водительского удостоверения, управлял транспортным средством без соответствующих документов на него, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также не зарегистрированным в установленном порядке. Кроме того, за последние два года данный гражданин уже восемь раз привлекался к ответственности по различным статьям КоАП РФ.
В отношении мужчины составили несколько административных материалов за допущенные нарушения действующего законодательства в области дорожного движения. Автомобиль гражданина помещен на штрафстоянку", — сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
В отношении мужчины составили несколько административных материалов за допущенные нарушения действующего законодательства в области дорожного движения. Автомобиль гражданина помещен на штрафстоянку", — сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
Источник:
АНТИФИШКИ
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