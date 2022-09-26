Разборки с агрессивными обочечниками

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Обочечники быстро сдулись, как только поняли, что утратили численное превосходство. В глазах столько злости и при этом беспомощности...
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если бы мусорьё не гналось бы за взятками, за более серьёзные нарушения , а дрючило вот таких ослов, их было бы куда меньше.
И агрессии поубавилось бы, и облик бы ему поправили.