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Разборки с агрессивными обочечниками

Разборки с агрессивными обочечниками

Автор:
26 сентября 2022 09:06
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   обочечник   разборки   
1746
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Обочечники быстро сдулись, как только поняли, что утратили численное превосходство. В глазах столько злости и при этом беспомощности...

Источник:

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Метки: авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   обочечник   разборки   
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26  комментариев
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719
Жирный бот 2 часа назад
Молодцы, такие действия заставят любителей нетрадиционного секса, нужно ли им ехать по обочине
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34k
Aleks Минуту назад
Ара баллончик увидел и завис...
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3k
Deniss 2 минуты назад
Бездействие мусоров за многие годы - привело к тотальному наплевательскому отношению к ПДД.
Если бы мусорьё не гналось бы за взятками, за более серьёзные нарушения , а дрючило вот таких ослов, их было бы куда меньше.
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2k
Р Х 3 минуты назад
За педрил можно было и зубов лишить эту макаку.
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8k
Mowgley Z ⚔ 15 минут назад
Почему никто не приложил пучеглазого крючконоса мордой об его же капот?
И агрессии поубавилось бы, и облик бы ему поправили.
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25k
vodolaz 21 минуту назад
Обезьяньи дети.
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1k
cfhfwby Полчаса назад
Модераторы, не пора ли высветить гниду под ником fddfddvd ? Он уже несколько дней сеет тут свой помет.
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1k
cfhfwby Полчаса назад
Хоть так и то ладно, а по - хорошему отмудохать до потери пульса и на обочину вышвырнуть вместе с ключами от машины и уехать без разбора с продажными властями. Если бы это было у них, они уже бы замесили русского ваньку.
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27k
Levyathan Полчаса назад
Слишком мягко с ними обошлись, был законный повод, как минимум перцовкой глаза залить чуркобесам.
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658
Почтальон Стечкин Полчаса назад
Гниды черножопые!
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−17
fddfddvd 36 минут назад
РАШКА - [мат] !
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278
Дмитрий 37 минут назад
На передовую обезьян,там по полям ездить можно-пробок нет.
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−17
fddfddvd 38 минут назад
до чего пуй -ло первый страну довёл !
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−17
fddfddvd 39 минут назад
петушня ! электорат пуйла первого !
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415
Дро4ер Полоумный 50 минут назад
Зачем с ними так долго разговаривать, особенно когда продолжают быковать? Залить перцем и ехать дальше
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26k
Киры4 53 минуты назад
Всё - таки надо было ему в рожу прыснуть.
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1k
RaiJu Час назад
Да втащить надо было
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12k
Мистер Фикс Час назад
В карабах эту макаку
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11k
кот базилий Час назад
Глазами как вращает, как зверь дикий в капкане.
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5k
Михаил 2 часа назад
уважаю парней за терпение! я бы этому армянойду лопатой [мат].ал сразу! для таких бешеных ублюдков у меня лопата штыковая укороченная есть в машине.
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2k
pinbalist 2 часа назад
"дай в ж...засуну" - сучки на случку торопятся. Привыкли у себя друг дружку шпёхать
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