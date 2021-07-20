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Прыжок в стиле "Придурков из Хаззарда": автомобиль пролетел несколько десятков метров и упал на дорогу

Прыжок в стиле "Придурков из Хаззарда": автомобиль пролетел несколько десятков метров и упал на дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 14:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   полет   прыжок   
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Поистине голливудские кадры, снятые видеорегистратором очевидца в Юба-Сити, штат Калифорния, показывают, как автомобиль летит по воздуху, едва не задевая линию электропередач, а затем падает на дорогу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   полет   прыжок   
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6  комментариев
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27k
Slonyash 54 минуты назад
У нас сразу же выскакивают, чтобы по-возможности помочь, а тут сидели долго.
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1k
вася васильев 14 минут назад
Ракета прям!
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2k
Яков 22 минуты назад
Женщина выжила. А я смотрю ролик, и жду когда она выйдет из машины.
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15k
Maks Es 23 минуты назад
Тут даже Лавровым быть не надо...
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3k
Александр 24 минуты назад
Какой скудный язык.Не могут нормально высказться про не штатную ситуацию.Хорошо что ( о май гад ) на всё видео не орали .
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