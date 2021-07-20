Прыжок в стиле "Придурков из Хаззарда": автомобиль пролетел несколько десятков метров и упал на дорогу

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Поистине голливудские кадры, снятые видеорегистратором очевидца в Юба-Сити, штат Калифорния, показывают, как автомобиль летит по воздуху, едва не задевая линию электропередач, а затем падает на дорогу.
За рулем находилась женщина, но ей каким-то образом удалось выжить. Как сообщается, она получила лишь незначительные травмы.
Калифорнийский дорожный патруль сообщил, что этот автомобиль за несколько минут до происшествия попал в аварию, когда двигался задним ходом по шоссе 99 и выезжал на съезд.
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