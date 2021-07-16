В Туле на пешеходном переходе водитель кроссовера чуть не сбил велосипедистку и поехал дальше

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На улице Мира девушка пыталась перейти дорогу, везя рядом с собой велосипед, и чуть не оказалась под колесами автомобиля. Водитель кроссовера Land Rover пролетел через «зебру», не снижая скорость, и выбил из рук пешехода велосипед.
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