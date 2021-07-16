В Туле на пешеходном переходе водитель кроссовера чуть не сбил велосипедистку и поехал дальше

На улице Мира девушка пыталась перейти дорогу, везя рядом с собой велосипед, и чуть не оказалась под колесами автомобиля. Водитель кроссовера Land Rover пролетел через «зебру», не снижая скорость, и выбил из рук пешехода велосипед.

0 Источник: Водитель зацепил велосипед и скрылся с места аварии.