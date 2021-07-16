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В Туле на пешеходном переходе водитель кроссовера чуть не сбил велосипедистку и поехал дальше

В Туле на пешеходном переходе водитель кроссовера чуть не сбил велосипедистку и поехал дальше (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   скрылся с места дтп   
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На улице Мира девушка пыталась перейти дорогу, везя рядом с собой велосипед, и чуть не оказалась под колесами автомобиля. Водитель кроссовера Land Rover пролетел через «зебру», не снижая скорость, и выбил из рук пешехода велосипед.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   скрылся с места дтп   
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
накатал на лишение
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1k
Hallo FreeSpace 6 минут назад
Чет она не особо по сторонам смотрела ...
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2k
deLaKvinto 13 минут назад
Девушка молодец, переходила дорогу правильно, в отличие от большинства дятлов (вчера один на спортивном велике ехал по крайней левой, третьей полосе оживленного проспекта (!) и еще возмутился на мой вопрос, а не дурак ли он и знает ли ПДД). Ну а уроду за рулем на видео хорошо бы было бы присесть.
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10k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
Ну, найти его не составит труда. Номера видно, цвет и марка машины хорошо различимы, а повреждения на авто есть точно. Лишение прав обеспечено, если это не какой нить единорос или судья или еще какая нить падаль.
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33k
Alex Час назад
Расстрелять дебила
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4k
Петр Час назад
на видео номер в принципе можно будет распознать.
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35k
Олег Час назад
На счастье урода только лишение и новый велосипед. Хоть девочка цела
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66k
Время - Ч. Час назад
Каждый имеет право распоряжаться своей жизнью сам..
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9k
Александр 2 часа назад
Повезло.
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