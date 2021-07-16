Единственный в своем роде концепт Dodge «реактивной эры»

215
22
В 1950-е годы американские реактивные самолеты послужили визуальным вдохновением для серийных автомобилей, но тем более для безумных концептов. На аукционе RM Sotheby's продадут концептуальный Dodge Firearrow II, построенный мастерами из компании Ghia в 1954 году.
Родстер является одним из самых ярких представителей «реактивной эры» в американском дизайне, и оценивается он в 900 000–1 200 000 долларов (до 89 000 000 рублей).
Вот как началась история этого концепта. Шеф-дизайнер компании Chrysler Вирджил Экснер говорил, что фирменный дизайн марки в то время остро нуждался в переменах. Так появился проект первого Dodge Firearrow: в 1953 году в ателье Ghia создали полноразмерный макет.
×
Вторая версия, которую и продадут на грядущем аукционе, имела уже всю необходимую технику, а именно 150-сильный V8 Hemi и автоматическую коробку передач на четыре ступени. Шасси позаимствовали у серийных «Доджей» того времени.
Концепт отличался минималистичным дизайном, массивной решеткой радиатора, которую посередине пересекала поясная линия, а еще у родстера нет дверных ручек. Впрочем, серийным он так и не стал, и переквалифицировался в предмет роскоши. В 1990-м году автомобиль прошел полную реставрацию.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Lincoln Mark II: попытка создать совершенный автомобиль
- Cумасшедший школьный автобус 1948 года с двигателем от Dodge Hellcat
- Придумано американцами: 7 идей, которые изменили автопром
- Уникальный родстер Abarth 1000 SP, созданный на базе 4C от Alfa Romeo
- «Исклключительно по спецзаказу»: самый роскошный Cadillac конца 50-х
13
Понравилось13
Новости партнёров