Единственный в своем роде концепт Dodge «реактивной эры»

Концепт отличался минималистичным дизайном, массивной решеткой радиатора, которую посередине пересекала поясная линия, а еще у родстера нет дверных ручек. Впрочем, серийным он так и не стал, и переквалифицировался в предмет роскоши. В 1990-м году автомобиль прошел полную реставрацию.