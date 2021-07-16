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Единственный в своем роде концепт Dodge «реактивной эры»

Единственный в своем роде концепт Dodge «реактивной эры» (22 фото)

Автор:
16 июля 2021 09:59
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   Dodge Firearrow   Ghia   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
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В 1950-е годы американские реактивные самолеты послужили визуальным вдохновением для серийных автомобилей, но тем более для безумных концептов. На аукционе RM Sotheby's продадут концептуальный Dodge Firearrow II, построенный мастерами из компании Ghia в 1954 году.
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Метки: Dodge   Dodge Firearrow   Ghia   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
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274
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 3 часа назад
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8
𝕮𝖔𝖓𝖔𝖗 𝕸𝖈𝕲𝖗𝖊𝖌𝖔𝖗 4 минуты назад
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28k
MatveiVainrub 2 часа назад
Да она нулячяясука . ЭЭЭХХХ эра классицизма , как же они классны и неповторимы сегодня эти модельки .
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