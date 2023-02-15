Superamerica от ателье Ghia: самая уродливая "Феррари" в истории

255
12
Мы привыкли идеализировать работу итальянских автомобильных дизайнеров. Пининфарина, Бертоне, Джуджаро, итальянские «бодибилдеры» выпускали шедевры и хиты, но не всегда.
Хоть Энцо Феррари не любил американцев, но он не мог игнорировать их рынок, в основном потому, что американцы любили его автомобили и были готовы выкладывать крупные суммы денег. В 50-х и 60-х годах вершиной модельного ряда Ferrari была модель America, и, как следует из названия, она была нацелена на покупателей «за океаном».
Под названием America шли модели 340, 342 и 375 и более роскошные и мощные модели под названием Superamerica, которые были известны как 400 и 410. Большинство из них были чисто итальянского происхождения, как с точки зрения механики, так и стиля, потому что Энцо знал, что это то, чего хотят янки. Не было необходимости «американизировать» Ferrari, потому что, в конце концов, богатые покупатели не требовали этого. А затем на горизонте появилось ателье Ghia и построила автомобиль, который и по сей день считается одним из самых уродливых Ferrari в истории.
×
×
Стоит отметить, что у Ghia был большой опыт сотрудничества со многими американскими компаниями. Но вернемся к Ferrari 410 Superamerica. Модель производилась с 1955 по 1959 года и за это время выпущено 35 экземпляров.
В то время состоятельный промышленник Боб Уилк был большим поклонником Ferrari и желал отличаться от всех остальных владельцев этого легендарного итальянского автомобиля. Он то как раз и связался с Ghia и попросил создать "Феррари по-американски".
Итальянцы получили шасси 410 Superamerica, и именно Уилк выбрал направление дизайна и наносил частые визиты в Италию, пока не был удовлетворен каждой деталью.
Нельзя отрицать тот факт, что стиль заимствован от американских моделей 50-х годов, так как в глаза бросается обильное количество хрома и хвостовые плавники. Ferrari не был бы Ferrari без яркого красного цвета, а весь корпус сделан из алюминия. Автомобиль выглядит драматично и не скажешь что он создан в ателье Ghia.
Но хотя стиль, возможно, и не был итальянским, но механика была. Модель 410 Superamerica оснащалась 5,2-литровым 12-цилиндровым бензиновым двигателем, выдававшим 365 л.с. Мощность передавалась на задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач, а максимальная скорость достигала 270 км/ч.
Автомобиль дебютировал на автосалоне в Турине в 1956 году, после чего был отправлен в Нью-Йорк. Уилк забрал его в порту и лично отвез в свой родной город Милуоки.
Он оставался в его собственности до его смерти в 1970 году, после чего несколько раз менял владельцев и сегодня находится в частных руках. После этой модели Ghia редко работало с Ferrari. Эта модель, безусловно, является чем-то особенным, но она не всем пришлась по душе, поэтому в дальнейшем Ferrari продолжала предлагать янки только чистокровные итальянские автомобили.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ghia Brezza — ответ Ford на Pontiac Fiero, разработанный женщиной
- Единственный в своем роде концепт Dodge «реактивной эры»
- Bizzarrini BZ-2001 — концепт-кар созданный на базе Ferrari Testarossa
- Touring Superleggera Aero 3 — переделанный Ferrari в стиле стримлайнеров 1930-х
- Ferrari 612 Scaglietti еще никогда не выглядел так хорошо
Новости партнёров
реклама