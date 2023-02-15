Superamerica от ателье Ghia: самая уродливая "Феррари" в истории

Под названием America шли модели 340, 342 и 375 и более роскошные и мощные модели под названием Superamerica, которые были известны как 400 и 410. Большинство из них были чисто итальянского происхождения, как с точки зрения механики, так и стиля, потому что Энцо знал, что это то, чего хотят янки. Не было необходимости «американизировать» Ferrari, потому что, в конце концов, богатые покупатели не требовали этого. А затем на горизонте появилось ателье Ghia и построила автомобиль, который и по сей день считается одним из самых уродливых Ferrari в истории.