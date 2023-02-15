FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10816 постов • 817 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Superamerica от ателье Ghia: самая уродливая "Феррари" в истории

Superamerica от ателье Ghia: самая уродливая "Феррари" в истории

Автор:
15 февраля 2023 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari Superamerica   Ghia   Superamerica   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
255
12
Мы привыкли идеализировать работу итальянских автомобильных дизайнеров. Пининфарина, Бертоне, Джуджаро, итальянские «бодибилдеры» выпускали шедевры и хиты, но не всегда.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ferrari   Ferrari Superamerica   Ghia   Superamerica   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72k
Доктор Джонс 2 часа назад
Действительно, какой-то кадавр...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Станислав 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum Час назад
в некотором ракурсе ничего, а в других крокодил какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Час назад
А вот и муза дизайнера)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
gh0st 2 часа назад
Ну да, довольно [мат]%но вышло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23171



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля
В Балашихе машинист остановил электричку в миллиметре от коляски с грудным ребёнком
В Балашихе машинист остановил электричку в миллиметре от коляски с грудным ребёнком
Набирающие популярность в сообществах
За два месяца в России продано всего 6 шт. “Москвич-3”. Это успех или провал?
За два месяца в России продано всего 6 шт. “Москвич-3”. Это успех или провал?
Контрацепция по-советски. Как предохранялись в СССР?
Контрацепция по-советски. Как предохранялись в СССР?
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное лекарство !

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#история#картинки#автомир#познавательно#Мемы#Приколы#драка
#Юмор#Прикол#факты#люди#США#автомобили#домашние животные#Питомцы#Ynews#Девушка
#животные#интересное#подборка#собака#шоу бизнес#милота#Китай#позитив#природа#фильм
Пранк или актуальный креатив? Пранк или актуальный креатив? Bizzarrini BZ-2001 — концепт-кар созданный на базе Ferrari Testarossa Bizzarrini BZ-2001 — концепт-кар созданный на базе Ferrari Testarossa Ferrari 612 Scaglietti еще никогда не выглядел так хорошо Ferrari 612 Scaglietti еще никогда не выглядел так хорошо Единственный в своем роде концепт Dodge «реактивной эры» Единственный в своем роде концепт Dodge «реактивной эры» Touring Superleggera Aero 3 — переделанный Ferrari в стиле стримлайнеров 1930-х Touring Superleggera Aero 3 — переделанный Ferrari в стиле стримлайнеров 1930-х Ghia Brezza — ответ Ford на Pontiac Fiero, разработанный женщиной Ghia Brezza — ответ Ford на Pontiac Fiero, разработанный женщиной

На что жалуетесь?

Вернуться