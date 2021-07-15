Забытый маслкар — 53-летний Dodge Coronet Super Bee

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На площадке Streetside Classics на продажу выставили редкий маслкар Dodge Coronet 1968 года. Речь идёт о модификации Super Bee с семилитровым Hemi.
Автомобиль с семилитровым мотором, изначально построенный для некоего любителя дрэг-рейсинга, пережил тщательную реставрацию и имеет небольшой для этого возраста пробег. Поэтому его продают за 154 995 долларов или 11,5 миллиона рублей.
1968 год стал годом дебюта Dodge Coronet Super Bee, однако заряженная версия купе не получила самый мощный мотор: на Coronet устанавливались и более объёмные V8, а штатный для этой модификации семилитровый Hemi развивал до 425 л.с. и 660 Нм крутящего момента.
В первый год выпуска было собрано только 125 таких машин, но выставленный на продажу экземпляр укомплектован ещё и трёхступенчатым «автоматом», а подобных Super Bee первого года, по данным продавцов, на свете существует меньше сотни. Ещё одним достоинством этого купе служит пробег, едва превышающий 26 тысяч километров.
Продавец утверждает, что первый владелец этого Dodge Coronet — некий дрэг-рейсер из Индианаполиса — в один прекрасный момент взорвал двигатель масл-кара, после чего отправил его на ремонт, а саму машину продал. У нового хозяина она стояла без движения до 2017 года, когда автомобиль и оригинальный силовой агрегат воссоединились, а купе отправили на тотальную реставрацию. Обошлась она, как утверждается, в 110 тысяч долларов, чему имеются подтверждающие документы.
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