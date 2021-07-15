Забытый маслкар — 53-летний Dodge Coronet Super Bee

Продавец утверждает, что первый владелец этого Dodge Coronet — некий дрэг-рейсер из Индианаполиса — в один прекрасный момент взорвал двигатель масл-кара, после чего отправил его на ремонт, а саму машину продал. У нового хозяина она стояла без движения до 2017 года, когда автомобиль и оригинальный силовой агрегат воссоединились, а купе отправили на тотальную реставрацию. Обошлась она, как утверждается, в 110 тысяч долларов, чему имеются подтверждающие документы.