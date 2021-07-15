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Забытый маслкар — 53-летний Dodge Coronet Super Bee

Забытый маслкар — 53-летний Dodge Coronet Super Bee (24 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Coronet   Dodge   Dodge Coronet   авто   автомир   автомобили   маслкар   найдено на ebay   
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На площадке Streetside Classics на продажу выставили редкий маслкар Dodge Coronet 1968 года. Речь идёт о модификации Super Bee с семилитровым Hemi.

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Метки: Coronet   Dodge   Dodge Coronet   авто   автомир   автомобили   маслкар   найдено на ebay   
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Сергей Час назад
Капец сколько там точек смазки)
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