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В Саратове грузовик рухнул с моста на газовую трубу и спровоцировал мощный пожар

В Саратове грузовик рухнул с моста на газовую трубу и спровоцировал мощный пожар (3 фото + 2 видео)

Автор:
15 июля 2021 16:13
Сообщество : Аварии
Метки: видео   возгорание   газовая труба   камаз   мост   мчс   саратов   
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Камазист успел выпрыгнуть из машины и отделался ушибами. Автомобиль почти полностью выгорел.

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Метки: видео   возгорание   газовая труба   камаз   мост   мчс   саратов   
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15  комментариев
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62k
Масяня Час назад
.. и у меня теперь нет газа... а еще он повредил столб с кабелями и у меня теперь нет и тв.....
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2k
Feofil Полчаса назад
Это не КамАЗ. На МАЗ похоже.
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−166
vova old Час назад
п**** ситуация! самое главное что никто не пострадал хвала создателю и водитель живой остальное всё страховка возместит
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4k
RomaXz Час назад
Два вопроса
1- как можно умудриться с моста улететь? Заснул за рулём что ли?
2 - почему на мосту не установлено нормального ограждения?
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
засранец
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1k
просто программист 2 часа назад
Да, мужик попал
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