В Саратове грузовик рухнул с моста на газовую трубу и спровоцировал мощный пожар

Камазист успел выпрыгнуть из машины и отделался ушибами. Автомобиль почти полностью выгорел.
Сегодня днем в Заводском районе Саратова водитель КамАЗа не справился с управлением, вылетел с автомобильного моста и рухнул на газопровод. Прогремел взрыв, за которым последовало мощное факельное возгорание высотой в 10-15 метров.
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Почти полсотни пожарных и 12 единиц техники не могли потушить пожар на протяжении 40 минут. Без газа остались жители поселка Юриш, микрорайонов Авиатор и 1-й жилучасток.
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Сейчас мост Орджоникидзе, с которого вылетел грузовик, перекрыли, как и железнодорожные пути, расположенные под ним. Для восстановления путей, на которых нарушены габариты, со станции Саратов-2 отправлены ремонтный и пожарный поезда.
Водитель КамАЗа, наворотивший столько проблем для жителей города, в момент аварии успел выпрыгнуть из грузовика и получил незначительные травмы. Сейчас он находится в больнице.
На месте работает МЧС, полиция, газовая служба и комиссия Приволжской железной дороги. Кому-то очень достанется...
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Понравилось24
1- как можно умудриться с моста улететь? Заснул за рулём что ли?
2 - почему на мосту не установлено нормального ограждения?
На мостах должны быть бетонные ограждения, которые пробить намного сложнее.
Скажите честно, у Вас есть автомобиль?
https://www.google.com/maps/@50.6209896,4.7609964,3a,75y,270.57h,79.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbO2TB-0mU3MloYkkmdlm0g!2e0!7i16384!8i8192https://www.google.com/maps/@50.6209896,4.7609964,3a,75y,270.57h,79.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbO2TB-0mU3MloYkkmdlm0g!2e0!7i16384!8i8192
Я делаю около 10 тысяч миль в год на легковой машине и 40 тысяч - на фуре. Хочешь поговорить про это? :)