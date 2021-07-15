В Саратове грузовик рухнул с моста на газовую трубу и спровоцировал мощный пожар

Сейчас мост Орджоникидзе, с которого вылетел грузовик, перекрыли, как и железнодорожные пути, расположенные под ним. Для восстановления путей, на которых нарушены габариты, со станции Саратов-2 отправлены ремонтный и пожарный поезда.





Водитель КамАЗа, наворотивший столько проблем для жителей города, в момент аварии успел выпрыгнуть из грузовика и получил незначительные травмы. Сейчас он находится в больнице.