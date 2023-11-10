В Подмосковье обрушился автомобильный мост

Под Подольском рухнул автомобильный мост через реку Пахру. Инцидент произошёл в районе деревни Кутьино полчаса назад. В момент обрушения по мосту проезжал белая "Шкода". Автомобиль рухнул вниз вместе с железобетонной конструкцией.





В машине находилась 60-летняя женщина. По неподтверждённым данным, автолюбительница получила серьёзные травмы груди и ног, а также травму головы. Спасатели и медики уже на месте происшествия. Пострадавшей оказывают необходимую помощь. Её жизни ничего не угрожает.