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В Подмосковье обрушился автомобильный мост

В Подмосковье обрушился автомобильный мост

Автор:
10 ноября 2023 12:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Автомобиль   Видео   Подольск   мост   обрушение   пострадавшая   река Пахра   спасатели   
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В этот момент по переправе проезжал автомобиль. К счастью, находившаяся за рулём женщина выжила.

Под Подольском рухнул автомобильный мост через реку Пахру. Инцидент произошёл в районе деревни Кутьино полчаса назад. В момент обрушения по мосту проезжал белая "Шкода". Автомобиль рухнул вниз вместе с железобетонной конструкцией.


В машине находилась 60-летняя женщина. По неподтверждённым данным, автолюбительница получила серьёзные травмы груди и ног, а также травму головы. Спасатели и медики уже на месте происшествия. Пострадавшей оказывают необходимую помощь. Её жизни ничего не угрожает.

Причины обрушения пока не называются. Насколько известно, мост совсем недавно ремонтировали.

Сейчас движение на участке, где произошло ЧП, перекрыто. Местные власти предложили объезжать мост через Дубровицы.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Видео   Подольск   мост   обрушение   пострадавшая   река Пахра   спасатели   
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