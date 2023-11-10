В Подмосковье обрушился автомобильный мост

В этот момент по переправе проезжал автомобиль. К счастью, находившаяся за рулём женщина выжила.
Под Подольском рухнул автомобильный мост через реку Пахру. Инцидент произошёл в районе деревни Кутьино полчаса назад. В момент обрушения по мосту проезжал белая "Шкода". Автомобиль рухнул вниз вместе с железобетонной конструкцией.
В машине находилась 60-летняя женщина. По неподтверждённым данным, автолюбительница получила серьёзные травмы груди и ног, а также травму головы. Спасатели и медики уже на месте происшествия. Пострадавшей оказывают необходимую помощь. Её жизни ничего не угрожает.
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Причины обрушения пока не называются. Насколько известно, мост совсем недавно ремонтировали.
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Сейчас движение на участке, где произошло ЧП, перекрыто. Местные власти предложили объезжать мост через Дубровицы.
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