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В Саратове «случайно» загорелись две иномарки, припаркованные у подъезда многоквартирного дома

В Саратове «случайно» загорелись две иномарки, припаркованные у подъезда многоквартирного дома (4 фото)

Автор:
14 апреля 2021 08:56
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   возгорание   месть   парковка   подъезд   пожар   саратов   
314
4
Ночью 13 апреля, в Кировском районе Саратова у подъезда многоквартирного дома по улице Большая Горная загорелись автомобили Renault Duster и Renault Logan.

Источник:

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Метки: авто   возгорание   месть   парковка   подъезд   пожар   саратов   
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7  комментариев
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1k
bosayk 47 минут назад
Случайности не случайны, если паркуешься как мудак)
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495
Шурман 3 минуты назад
Я даже не знаю как это описать но на дорогах судаки на рено вытворяют такие вещи как будто их пластиковое корыта их спасет , я на бмв и что бы ему купить такую машину ему нужно купить 5 таких рено . У нас они называются дастер . Вот пример у него масса не больше полторы тонны у меня почти 3 и что он хочет ? я как в капсуле сижу он как в банке из под пива которую можно смять , конкретно здесь просто показали что так парковаться нельзя .
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757
Александр Maтвийка 12 минут назад
Две Рено в говно.
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995
АлексЮстасу 12 минут назад
Вроде бы понятно, за что их прикурили, но еще бы фото сверху не помешало, или какое панорамное. А то получается как новость без разбора полетов в разделе "Дежурная часть" - высказался и был таков.
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−83
Вован 36 минут назад
а где иномарки?
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−15
alex 50 минут назад
иномарки Карл!
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140
Nevad Black alex 42 минуты назад
у меня тоже иномарка значит)
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