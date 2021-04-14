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Ночью 13 апреля, в Кировском районе Саратова у подъезда многоквартирного дома по улице Большая Горная загорелись автомобили Renault Duster и Renault Logan.
Возгорание ликвидировал, прибывший на место, пожарный расчет. У одной машины пожаром была охвачена задняя часть, у второй повреждены — передние фары, бампер, капот. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
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