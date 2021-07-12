Дамочка хотела пропустить поворачивающий автомобиль, но внезапно передумала

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В Сочи на улице Транспортной водитель белого кроссовера Mercedes решил, что встречная автомобилистка его пропускает, но все оказалось не так просто.
Авторский пост
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