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Дамочка хотела пропустить поворачивающий автомобиль, но внезапно передумала

Дамочка хотела пропустить поворачивающий автомобиль, но внезапно передумала (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   
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В Сочи на улице Транспортной водитель белого кроссовера Mercedes решил, что встречная автомобилистка его пропускает, но все оказалось не так просто.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   
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8  комментариев
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37k
dima423 3 часа назад
ну вообще то она не остановилась, не моргнула, не показала жестом, мол проезжай и тд... с чего он решил что она его пропускает?))
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2k
Hunde Beißer2 Полчаса назад
Если бы не надпись "раки",можно подумать что это Вьетнам или Индонезия!
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
10 раз можно было успеть затормозить и избежать ДТП... реакция как у утки на седьмые сутки
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
При чём здесь дамочка? Здесь автоджентльмен накосячил и ещё возмущается.
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4k
Vetal Monah 3 часа назад
Если она притормозила то это не повод знакомится.А второй ряд продолжал движение!Так с х.уяли телефонист решил проехать??
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793
Not Found! 3 часа назад
Не стоит искать логику там, где её никогда и не было
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9k
Александр 3 часа назад
С чего он так решил? Она не тормозила, ехала с одной скоростью.
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31k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
- Проскочу!
- Хрен ты у меня проскочишь...
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