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В Бийске молодой автомобилист на ВАЗе сбил пешехода

В Бийске молодой автомобилист на ВАЗе сбил пешехода (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
428
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В Бийске молодой водитель за рулем "классики" сбил мужчину. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и, судя по походке, был пьян.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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14  комментариев
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67k
Пётровыч Час назад
Пешеход в тряпки конечно, но и водитель дятел конкретный.
А вообще довольно часто пешеходы прут по зебре со 100% уверенностью что на этом участке дороги они неуязвимы. И самокатчики идиоты, и велосипедистов много, вот лень спешится.
На той недели на зебре пролетел один, чуть не сбил его, первая мысль - собьют же дебила. И через 1 секунду его сбивает машина. Хорошо не сильно. Так парень ещё и выпендриваться начал, мол он на зебре, на что водитель ему матом объяснил, что преимущество у него есть только когда он спешится.
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13k
Объект реальности 20 минут назад
Год поездил и хвати больше не надо.
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6k
КОСТЯН 42 минуты назад
Чё мож съепём-ся??? Глянь там камера есть...
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2k
Voland 49 минут назад
Ок, сбил человека (мало ли причин - может девчуля отвлекла), но какого же хрена ни один из них не подошел даже к чуваку и не начали скорую вызывать?
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1k
Провокатор Час назад
Ну сейчас набегут адепты пункта 4.5 и начнут обелять водятла. Вот интересно они до пункта 14.1 ПДД не читают или считают что раз этот пункт в конце, то его действие меньше других пунктов.
А водятел к стажу вождения добавит ещё и уголовный стаж.
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5k
Shade116 Час назад
Даже не подошли к пострадавшему(
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−6
Андрей 2 часа назад
Водилу не оправдываю , но ведь и пешеход обязан перед переходом проезжей части соблюдать правила !
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Пешеход, конечно, не только автомобилей, он и себя не видит. Был бы трезвым - сразу насмерть! Водитель тоже как пьяный - летит не замечая перехода и пешехода.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Синяку ниче не будет, через неделю снова за бухлом побежит.
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Да уж. Накатался)
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