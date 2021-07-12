В Бийске молодой автомобилист на ВАЗе сбил пешехода

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В Бийске молодой водитель за рулем "классики" сбил мужчину. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и, судя по походке, был пьян.
Увидев приближающийся автомобиль, пострадавший пешеход попытался отскочить, но не успел. 41-летний мужчина получил серьёзные травмы. У него множественные переломы.
За рулём ВАЗа находился молодой человек, водительский стаж у него 1 год.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пешехода сбили
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А вообще довольно часто пешеходы прут по зебре со 100% уверенностью что на этом участке дороги они неуязвимы. И самокатчики идиоты, и велосипедистов много, вот лень спешится.
На той недели на зебре пролетел один, чуть не сбил его, первая мысль - собьют же дебила. И через 1 секунду его сбивает машина. Хорошо не сильно. Так парень ещё и выпендриваться начал, мол он на зебре, на что водитель ему матом объяснил, что преимущество у него есть только когда он спешится.
А водятел к стажу вождения добавит ещё и уголовный стаж.