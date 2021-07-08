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Гусеничный «Кеттенкрад»: один из самых необычных мотоциклов двадцатого века.

Гусеничный «Кеттенкрад»: один из самых необычных мотоциклов двадцатого века. (15 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 08:27
Сообщество : Мото
Метки: авто   мото   
513
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Глядя на этот так называемый мотоцикл, у меня возникает единственный вопрос – зачем вообще ему это переднее колесо? Ведь технически это маленький трактор, смело претендующий на титул самых странных транспортных средств 20 века.

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Метки: авто   мото   
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5  комментариев
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4k
Алексей Куликов 18 минут назад
Тема нафига козе боян, те зачем передне колесо, не раскрыта.
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578
vasilykopkov 9 секунд назад
Отличная статья и видео в тему, плюсую
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2k
Варг 5 минут назад
понял для чего руль чтоб управлять фрикционами, а нафуя колесо то нужно?
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4k
ZmeyUA Час назад
А у кого-либо было нечно подобное?
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