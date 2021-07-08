Гусеничный «Кеттенкрад»: один из самых необычных мотоциклов двадцатого века.

Конкретно этот оригинальный Kettenkrad находится в США. Насколько мне известно, всего там девять немецких тракторциклов, вывезенных американскими военными в виде трофеев из Европы. В самой же Германии после завершения войны Кеттенкрады работали в лесничествах и фермерских хозяйствах, где их нередко использовали в качестве тракторов. С 1945 по 1949 год выпускалась гражданская версия, вполне неплохо себя зарекомендовавшая в мирной жизни.



Экипаж Кеттенкрада был из трёх человек, водителя и двух пассажиров в задней части, если их не было, то для хорошей проходимости нужен был балласт в виде пары мешков песка.