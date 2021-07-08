Гусеничный «Кеттенкрад»: один из самых необычных мотоциклов двадцатого века.

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Глядя на этот так называемый мотоцикл, у меня возникает единственный вопрос – зачем вообще ему это переднее колесо? Ведь технически это маленький трактор, смело претендующий на титул самых странных транспортных средств 20 века.
Еще будучи ребенком я видел этот мотоцикл на старых фотографиях военных лет и задавался вопросом – а как он вообще поворачивает? Ведь на многих фото было видно, что переднее колесо даже не касается земли.
Со временем я понял принцип его работы, но возможность детально изучить машину, заглянуть, так сказать, под капот выпала совсем недавно.
Для начала немного истории. Полугусеничный мотоцикл SdKfz 2, он же Kettenkrad, он же Kleines Kettenkraftrad SdKfz 2, он же HK-101 сконструировал немецкий изобретатель Хайнрих Эрнст Книпкамп. Воплощать его идею в металле взялась компания NSU. Производство началось в июне 1940 года, годом спустя тракторцикл поступил на службу вермахта.
Для начала немного истории. Полугусеничный мотоцикл SdKfz 2, он же Kettenkrad, он же Kleines Kettenkraftrad SdKfz 2, он же HK-101 сконструировал немецкий изобретатель Хайнрих Эрнст Книпкамп. Воплощать его идею в металле взялась компания NSU. Производство началось в июне 1940 года, годом спустя тракторцикл поступил на службу вермахта.
Изначально машина задумывалась как лёгкий транспорт для десанта, диверсантов и разведчиков, работавших в основном, в горных районах.
Он проектировался специально так, что бы помещался в грузовой отсек самолёта Junkers Ju 52, но сражения на Крите заставили отказаться от идеи десантирования этих машин. Большая часть приземлившихся Кеттенкрадов была повреждена настолько, что оказалась неремонтопригодной.
Он проектировался специально так, что бы помещался в грузовой отсек самолёта Junkers Ju 52, но сражения на Крите заставили отказаться от идеи десантирования этих машин. Большая часть приземлившихся Кеттенкрадов была повреждена настолько, что оказалась неремонтопригодной.
В дальнейшем немцы решили использовать мотовездеход для мотопехоты и связистов, буксировки лёгких орудий, весом до 450 килограмм, и доставки грузов, а так-же, это малоизвестный факт, для буксировки самолётов на аэродромах. Надо сказать что везде, где не требовалось десантирование, эта штука работала исправно и зарекомендовала себя с лучшей стороны.
Итак, переместимся на место водителя. Как же управлять этой штукой? На первый взгляд очень просто, любой кто умел водить машину в те времена, легко справлялся с этой задачей.
Руль мотоциклетного типа управлял не только передним колесом, но и тормозными фрикционами гусениц. То есть, вместе с поворотом руля, например, влево, вы одновременно задействовали тормозные фрикционы левой гусеницы, из-за чего поворот был значительно эффективней.
Двигатель здесь от Опеля, полуторалитровый с верхним расположением клапанов, мощностью 36 лошадиных сил. Сцепление сухое, однодисковое, коробка передач механическая трёхступенчатая. На щитке приборов есть даже тахометр, диковинка по тем временам даже на автомобилях, не то что мотоциклах.
Конкретно этот оригинальный Kettenkrad находится в США. Насколько мне известно, всего там девять немецких тракторциклов, вывезенных американскими военными в виде трофеев из Европы. В самой же Германии после завершения войны Кеттенкрады работали в лесничествах и фермерских хозяйствах, где их нередко использовали в качестве тракторов. С 1945 по 1949 год выпускалась гражданская версия, вполне неплохо себя зарекомендовавшая в мирной жизни.
Экипаж Кеттенкрада был из трёх человек, водителя и двух пассажиров в задней части, если их не было, то для хорошей проходимости нужен был балласт в виде пары мешков песка.
Экипаж Кеттенкрада был из трёх человек, водителя и двух пассажиров в задней части, если их не было, то для хорошей проходимости нужен был балласт в виде пары мешков песка.
В завершении один любопытный факт из мемуаров американских военных. Если SdKfz 2 капитально зарывался в рыхлый, влажный грунт, то надо было открутить переднее колесо и на одних гусеницах он двигался вполне уверенно. Поговаривают, американцы этот лайфхак переняли от немцев, те тоже так делали.
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