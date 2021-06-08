FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мото 407 постов • 130 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Мото 
Этому Harley-Davidson 83 года, и он в 354 раза дороже своей первоначальной стоимости

Этому Harley-Davidson 83 года, и он в 354 раза дороже своей первоначальной стоимости (12 фото)

Автор:
08 июня 2021 08:40
Сообщество : Мото
Метки: Harley-Davidson   авто   мото   мотоцикл   олдтаймер   ретро техника   
89
12
Этот Harley-Davidson модель EL, который был вупещен в 1938 году и недавно прошел профессиональную реставрацию был продан с аукциона Mecum по цене 154 000 долларов. 83 года назад новым такой мотоцикл стоил всего 435 долларов.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: Harley-Davidson   авто   мото   мотоцикл   олдтаймер   ретро техника   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото) Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото) Кастом-байк Harley-Davidson Shovelhead 1968 из Нью-Йорка Кастом-байк Harley-Davidson Shovelhead 1968 из Нью-Йорка Польский «Харлей» — Позабытый мотоцикл Junak Польский «Харлей» — Позабытый мотоцикл Junak Rene Gillet Type J — Тот случай, когда красота и комфорт наравне! Rene Gillet Type J — Тот случай, когда красота и комфорт наравне! Honda CBX 1978-1982 - Шесть цилиндров для супербайка! Honda CBX 1978-1982 - Шесть цилиндров для супербайка! Автомобилеподобный мотоцикл Maicomobil: Что это такое? Автомобилеподобный мотоцикл Maicomobil: Что это такое?
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

329021



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно
3
172
Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщины на войне
0
2
Женщины на войне
Истоки арахнофобии
0
15
Истоки арахнофобии
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото)
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Россия#люди#интересное#факты#Украина#природа#автомир#страна#дети
#Юмор#СССР#фотографии#животные#дтп#новости#аварии#спорт#англия#знаменитости
#фото#история#прикол#картинки#подборка#прикольные#комментарии#музыка#девушки#кино

На что жалуетесь?

Вернуться