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Этот Harley-Davidson модель EL, который был вупещен в 1938 году и недавно прошел профессиональную реставрацию был продан с аукциона Mecum по цене 154 000 долларов. 83 года назад новым такой мотоцикл стоил всего 435 долларов.
Причём новым такой мотоцикл стоил всего 435 долларов. Разница в цене с учётом инфляции получается не такая впечатляющая: 435 долларов 1938 года это 8122 доллара сегодня, подсчитали специалисты портала Autoevolution.
Этот байк с 40-сильным мотором получил народное прозвище Knucklehead «костяшкоголовый» или «кулакоголовый» из-за своего внешнего вида. Его клапанная крышка напоминает костяшки пальцев сжатого кулака. Этот ретробайк последние 42 года является экспонатом музея и за это время подвергся основательной реставрации.
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Именно мотоцикл Harley-Davidson EL положил начало культовому дизайну нынешний байков этой марки. Тираж этой модели составил 2 289 экземпляров.
Авторский пост
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