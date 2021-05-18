Мечта рокеров конца 80-х: Jawa 350 "Люксовка" после реставрации

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О чем мечтала молодежь конца 80-х? Правильно — новенькой "Яве-350" самой последней модели! Перед вами — легендарный аппарат эпохи перестройки: "Люксовка" или же Jawa 638.103, которая считалась культовой у тогдашних "рокеров"!
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Данный экземпляр прошел полный цикл реставрационных работ. За основу была взята Jawa 638-103 в весьма ушатанном, но комплектном состоянии.
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В народе данная модель получила прозвище "люкс" или "люксовка", хотя иногда ее также называют "мыльницей" или "бананом".
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Эта модель вышла на советский рынок в конце 1989 и пришла на смену прежней Jawa 638-0-00. Самые заметные внешние отличия: надписи на баке и крышках — наклейки, вместо металлических шильдиков, "задранные" выхлопные трубы, больший наклон задних амортизаторов.
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Кроме одиночки, покупателям предлагался также "колясочный" вариант Jawa-350, который можно отличить по одному зеркалу заднего вида, отсутствию металлической ручки для пассажира с правой стороны, водительским подножкам, которые не складываются, а также более тяговой задней звездой.
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В 1990-м году подобная "Ява" модели 638-103 в одиночном исполнении стоила 1100 советских рублей, а вариант с коляской — еще почти на 300 рублей дороже.
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Мотоцикл оснащен рядным 2-цилиндровым 2-тактным двигателем рабочим объемом 343 "кубика" и мощностью 26 л.с. Цилиндры — из алюминиевого сплава.
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При сухой массе 152 кг, одиночка 638-103 может развивать максимальную скорость 128 км/ч. При этом контрольный расход топлива (смесь бензина с маслом) составляет 4,2 л/100 км. А вот колясочный вариант имеет более скромную "максималку — 105 км/ч.
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К концу 80-х популярные в СССР "Явы" уже безнадежно устарели в сравнении с лучшими представителями мотопрома Японии, Италии или Германии. Тем не менее, в отсутствии рынка и конкуренции, Jawa пользовались стабильно высоким спросом у советским мотоциклистов, а данная модели и вовсе стала культовой у рокеров — байкеров тех лет.
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Несмотря на относительно доступную стоимость, купить новую "Яву" без очереди было практически невозможно. Многие мотолюбители переплачивали по 300-400 рублей спекулянтам либо ездили чуть ли не в другой конец Союза, ради возможности выхватить вожделенного двухколесного "коня".
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Ссылки по теме:
- Indian Scout с коляской от французской мастерской Alternative Sidecar
- Кастом-байк Yamaha XSR900 от специалистов Diamond Atelier из Мюнхена
- Jawa-350 с коляской 1990 года выпуска после реставрации
- Новая Jawa-350 1990 года выпуска, простоявшая 30 лет в гараже
- Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка
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Вот, например, пара из поднебесной, которые дадут фору что CZ, что Яве:
- Lifan KP350
- Regulmoto ALIEN MONSTER 300
Сам я не стал бы на них катать, т.к. они для моего роста маловаты, но мне кажется, что вскоре китайцы сделают свой движок на 600-800 кубов и выйдут в лидеры на улицах.