Мечта рокеров конца 80-х: Jawa 350 "Люксовка" после реставрации

15.

К концу 80-х популярные в СССР "Явы" уже безнадежно устарели в сравнении с лучшими представителями мотопрома Японии, Италии или Германии. Тем не менее, в отсутствии рынка и конкуренции, Jawa пользовались стабильно высоким спросом у советским мотоциклистов, а данная модели и вовсе стала культовой у рокеров — байкеров тех лет.