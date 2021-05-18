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Мечта рокеров конца 80-х: Jawa 350 "Люксовка" после реставрации

Мечта рокеров конца 80-х: Jawa 350 "Люксовка" после реставрации (20 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 08:46
Сообщество : Мото
Метки: jawa   Ява 350   авто   мото   мотоцикл   реставрация   
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О чем мечтала молодежь конца 80-х? Правильно — новенькой "Яве-350" самой последней модели! Перед вами — легендарный аппарат эпохи перестройки: "Люксовка" или же Jawa 638.103, которая считалась культовой у тогдашних "рокеров"!

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Метки: jawa   Ява 350   авто   мото   мотоцикл   реставрация   
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5  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
У нас во дворе Явы не было, а вот за депо в новых пятиэтажках Ява была сразу у двух ребят, которые после северов получили на них сертификаты и немедленно купили. Потом там образовался первый клуб мотоциклистов-рокеров уже в 90-е. :)
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2k
Андрей 23 минуты назад
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1k
Павел Христенко 23 минуты назад
По мне так "Старуха" самая красивая.
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Я не фанат старых совков... сейчас все они минимум на порядок хуже, чем даже китайцы... Для кого-то это любовь, ностальгия, но если сравнить с современным китайцем, то вторые со значительным отрывом окажутся в приоритете.
Вот, например, пара из поднебесной, которые дадут фору что CZ, что Яве:
- Lifan KP350
- Regulmoto ALIEN MONSTER 300
Сам я не стал бы на них катать, т.к. они для моего роста маловаты, но мне кажется, что вскоре китайцы сделают свой движок на 600-800 кубов и выйдут в лидеры на улицах.
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