Мужчина на моноколесе сбил четырехлетнего ребенка: мальчик получил тяжелые травмы

1093
1
2
В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина на моноколесе сбил четырехлетнего ребенка и скрылся с места происшествия. На следующий день виновника задержали полицейские.
27-летняя петербурженка, обратилась к правоохранителям с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину. Полицейские задержали 29-летнего молодого человека, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Момент наезда на ребенка
После столкновения четырехлетний мальчик потерял сознание. В больнице ему диагностировали тяжелейшие травмы: переломы височной, затылочной кости.
Репортаж РЕН ТВ
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. На Ставрополье насмерть сбили школьника
- В Екатеринбурге мальчик-зацепер попал под трамвай
- В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину
- Не глядя бросилась под машину: наезд на ребенка в Санкт-Петербурге
- Авария дня. В Уссурийске водитель маршрутки насмерть сбил семилетнего ребенка
Метки: авто видео дети дтп моноколесо пешехода сбили
17
Понравилось17
Новости партнёров
Есть куча правил эксплуатации велосипедов. Как сильно их соблюдают? Особенно курьеры из "братских республик"? Мотоциклисты над законом. И главное для всех есть оправдание от "общественности"!
Для велосипедистов нет велосипедных дорожек! Так по закону они и должны передвигаться по дорогам общего пользования, если им больше 14 лет. В крайнем случае со скоростью пешеходного потока!
Мотоциклисты? Да как можно этих заек обижать? Они же могут проскочить между машинами на высокой скорости и хрен бы с ним, что поворотники не используют и нарушают ПДД о скорости как максимального передвижения, так и ограничения скорости потока транспортных средств? Фарш же... тьфу, зайки же!
И на все сквозь пальцы смотрят правоохранительные и законодательные органы. В случае подобных инцидентов ужесточают меры... и опять забывают следить за их исполнением.
Урод конечно же "герой" поста. Сбил и скрылся... ну да, не найдут же скорее всего. Подумаешь ребенок. А тут нашли... и стало страшно.
Я вроде взрослый человек, но когда в меня влетел такой же, почувствовал себя не очень. Реально снес с ног, благо в стену, а не на асфальт. Обошлось лишь ободранными ладонями.
А ведь ещё и самокаты, велосипеды и каждый считает дорогу своей и свою жопу самой главной на тротуаре.
По дорогам не ездят, правила игнорируют и ведут себя как водителя, но на пешеходной части !(