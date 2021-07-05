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Мужчина на моноколесе сбил четырехлетнего ребенка: мальчик получил тяжелые травмы

Мужчина на моноколесе сбил четырехлетнего ребенка: мальчик получил тяжелые травмы (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 июля 2021 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: авто   видео   дети   дтп   моноколесо   пешехода сбили   
1093
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В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина на моноколесе сбил четырехлетнего ребенка и скрылся с места происшествия. На следующий день виновника задержали полицейские.

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Метки: авто   видео   дети   дтп   моноколесо   пешехода сбили   
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16  комментариев
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Alexandr F 2 часа назад
Отсутствие в РФ велодорожек никого не смущает?
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4k
Shade116 53 секунды назад
Сделать ему МОНОтрепанацию и пусть довольствуется
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107k
БрОдЯгА 2 часа назад
сука
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2k
Максим 2 часа назад
Не будет порядка с "средствами индивидуальной мобильности". Не верю.
Есть куча правил эксплуатации велосипедов. Как сильно их соблюдают? Особенно курьеры из "братских республик"? Мотоциклисты над законом. И главное для всех есть оправдание от "общественности"!
Для велосипедистов нет велосипедных дорожек! Так по закону они и должны передвигаться по дорогам общего пользования, если им больше 14 лет. В крайнем случае со скоростью пешеходного потока!
Мотоциклисты? Да как можно этих заек обижать? Они же могут проскочить между машинами на высокой скорости и хрен бы с ним, что поворотники не используют и нарушают ПДД о скорости как максимального передвижения, так и ограничения скорости потока транспортных средств? Фарш же... тьфу, зайки же!
И на все сквозь пальцы смотрят правоохранительные и законодательные органы. В случае подобных инцидентов ужесточают меры... и опять забывают следить за их исполнением.
Урод конечно же "герой" поста. Сбил и скрылся... ну да, не найдут же скорее всего. Подумаешь ребенок. А тут нашли... и стало страшно.
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35k
Олег 2 часа назад
блин мразота... ладно ребенок выскочил. Вызови "скорую", полицию. Составь все материалы- протоколы. Ан-нет, бежать...
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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну сбил, всё бывает. Я просто идя быстрым шагом мальца вот так снёс ибо он вылетел не глядя. Но то что сбежал.. обязательно навесить ему сверху еще 125 УК РФ "оставление в опасности"
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
ЧМО.Чего убегать то было?
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16k
Василий Пирогов 2 часа назад
Тварь поганая, еще скрылся, малышу здоровья
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4k
Бу 2 часа назад
Терпеть не могу этих мудил.
По дорогам не ездят, правила игнорируют и ведут себя как водителя, но на пешеходной части !(
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