Старые газеты спасли уникальный грузовик: история одной реставрации

Вскоре я узнал, что была такая автомобильная компания, и на фотографиях возможно единственный из всех собранных ею грузовиков, хоть как-то сохранившийся до наших времен.



Все детали, которые подходили по виду и предположительно могли быть от этой машины мы перевезли в мою мастерскую, но непонятно как вообще машина выглядела в те годы. Без этого реставрация не имела бы смысла. Найти хоть какие-то чертежи мы с помощниками даже не мечтали.