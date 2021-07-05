Старые газеты спасли уникальный грузовик: история одной реставрации

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Этот выпуск посвящен грузовику, о существовании которого, уверен, никто из вас, дорогие друзья, даже не слышал. Сама по себе машина уникальна, но куда любопытней история её реставрации.
Завода, точнее мастерской собиравшей эти машины давно уже не существует, но одна из них сохранились и тщательно воссоздана из небытия, благодаря архиву старой газеты.
Нынешний, практически первозданный вид и технически идеальное состояние грузовика – заслуга владельца, которого зовут Тим Хувер. Восстановлению старой техники немолодой уже человек, можно сказать, отдал всего себя, и это не единственный грузовичок, которому он дал новую жизнь.
Компания Rehberger из города Ньюарк (штат Нью Джерси) занималась в основном изготовлением шасси для грузовиков и фургонов, используя двигатели сторонних производителей. По желанию заказчика, и разумеется, за дополнительную плату могли установить кабину, грузовую платформу или кузов фургон, в общем, любой каприз.
Нынешний, практически первозданный вид и технически идеальное состояние грузовика – заслуга владельца, которого зовут Тим Хувер. Восстановлению старой техники немолодой уже человек, можно сказать, отдал всего себя, и это не единственный грузовичок, которому он дал новую жизнь.
Компания Rehberger из города Ньюарк (штат Нью Джерси) занималась в основном изготовлением шасси для грузовиков и фургонов, используя двигатели сторонних производителей. По желанию заказчика, и разумеется, за дополнительную плату могли установить кабину, грузовую платформу или кузов фургон, в общем, любой каприз.
Rehberger Hauler начала двадцатых годов прошлого века
Тиму удалось узнать историю этого грузовика, сделанного по заказу лесопилки, там же, из Нью Джерси. Машина возила на лесопилку брёвна, оттуда развозила заказчикам готовые пиломатериалы, трудилась предположительно до начала 1940-х. годов. Много времени потребовалось на выяснение изначальной её внешности. Впрочем, лучше об этом расскажет сам Тим.
Однажды мой друг прислал мне на e-мейл фото загадочных железок, предположительно останков грузовика, которые он увидел на свалке разного металлолома. Там был только мотор, задний мост, литые колёса, алюминиевый радиатор с неизвестной мне на тот момент эмблемой.
Однажды мой друг прислал мне на e-мейл фото загадочных железок, предположительно останков грузовика, которые он увидел на свалке разного металлолома. Там был только мотор, задний мост, литые колёса, алюминиевый радиатор с неизвестной мне на тот момент эмблемой.
Вскоре я узнал, что была такая автомобильная компания, и на фотографиях возможно единственный из всех собранных ею грузовиков, хоть как-то сохранившийся до наших времен.
Все детали, которые подходили по виду и предположительно могли быть от этой машины мы перевезли в мою мастерскую, но непонятно как вообще машина выглядела в те годы. Без этого реставрация не имела бы смысла. Найти хоть какие-то чертежи мы с помощниками даже не мечтали.
Все детали, которые подходили по виду и предположительно могли быть от этой машины мы перевезли в мою мастерскую, но непонятно как вообще машина выглядела в те годы. Без этого реставрация не имела бы смысла. Найти хоть какие-то чертежи мы с помощниками даже не мечтали.
Позже пришла гениальная идея – изучить архивные номера городской газеты Ньюарка за те годы, вдруг там будет какая-то информация. Удача нам улыбнулась, в старых газетах были рекламные колонки, там была и лесопилка которой принадлежал грузовик, была его фотография. Еще несколько неплохих снимков машины были в различных публикациях. Нам очень сильно повезло.
Используя фотоснимки Тим максимально досконально, насколько смог, восстановил внешний вид грузовика. Кабина и кузов были полностью деревянными. Рама клёпанная из железной балки, соединенная уголками и деревянными переборками, их тоже пришлось делать заново.
Изначально из электричества на грузовике было только магнето и фары. Задний фонарь и дополнительные габариты были ацетиленовые. Они не сохранились, но Тим нашел такие же, аутентичные, и встроил в них лампочки. А еще у мотора появился стартер, которого не было изначально, но так легче запускать двигатель, говорит владелец. Впрочем, можно и по старинке, ручкой, главное беречь пальцы, это небезопасно.
Четырёхцилиндровый карбюраторный мотор мощностью около 40 л.с. разгоняет машину до 45 км/час, это максимальная скорость пустого грузовика на хорошей ровной дороге. При этом червячный редуктор заднего моста издает сильный гул, а все детали подвески – жуткий грохот. Пневматических шин, как и амортизаторов, здесь еще нет, барабанные тормоза с механическим приводом были только на задних колёсах.
Поэтому оптимальная скорость 18-20 км/час. Впрочем, этого вполне хватало в те размеренные и неторопливые времена. Наверное это мы сейчас сильно спешим, не замечая даже, как мимо нас проносится наша собственная жизнь.
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