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Старые газеты спасли уникальный грузовик: история одной реставрации

Старые газеты спасли уникальный грузовик: история одной реставрации (13 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: Rehberger   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Этот выпуск посвящен грузовику, о существовании которого, уверен, никто из вас, дорогие друзья, даже не слышал. Сама по себе машина уникальна, но куда любопытней история её реставрации.

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Метки: Rehberger   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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