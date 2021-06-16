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Trivan на трёх колёсах: странный американский грузовик, о котором мало кто слышал

Trivan на трёх колёсах: странный американский грузовик, о котором мало кто слышал (11 фото)

Автор:
16 июня 2021 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: Trivan   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
212
11
Грузовичок, которому посвящена эта публикация, настолько малоизвестен, что непонятна даже дата начала его производства. Это - Roustabout Trivan Flatbed, я уверен, друзья, что мало кто из вас вообще о нем хоть что-то слышал.
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Метки: Trivan   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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