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Грузовичок, которому посвящена эта публикация, настолько малоизвестен, что непонятна даже дата начала его производства. Это - Roustabout Trivan Flatbed, я уверен, друзья, что мало кто из вас вообще о нем хоть что-то слышал.
Вообще, небольшие трёхколёсные грузовики и сделанные на их основе фургончики были распространенным транспортом в Европе пятидесятых годов. Тому способствовала послевоенная разруха, узкие улочки исторической застройки городов и небольшие партии товара, которые доводилось перевозить на небольшие расстояния. Но в данном случае речь идет об американской машине.
Идейным папой «Тривана» стал изобретатель и предприниматель Чарльз Пейн. Тот самый Пейн, приложивший руку к созданию легендарного «Виллиса», но в случае с грузовиком что-то пошло не так.
Никто уже точно не знает, когда именно начался выпуск «Триванов», считалось, что производство началось в 1963 году, но парочка уцелевших экземпляров 1962 года, в том числе этот, подкорректировали дату. Впрочем, до конца неясен год окончания производства, то ли 1964, то ли 1963.
Никто уже точно не знает, когда именно начался выпуск «Триванов», считалось, что производство началось в 1963 году, но парочка уцелевших экземпляров 1962 года, в том числе этот, подкорректировали дату. Впрочем, до конца неясен год окончания производства, то ли 1964, то ли 1963.
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Зато известен общий тираж – всего лишь 137 грузовичков, этот экземпляр под номером 124, значит реально их выпуск завершился в начале 1963-го.
Очевидно, что такая странная конструкция заведомо была обречена на провал. Если концепция трёхколёсных легковушек допускала вольности с расположением одноколёсной оси, то с грузовиками всё было понятно – два колеса сзади, где максимальная нагрузка, одно рулевое спереди.
Очевидно, что такая странная конструкция заведомо была обречена на провал. Если концепция трёхколёсных легковушек допускала вольности с расположением одноколёсной оси, то с грузовиками всё было понятно – два колеса сзади, где максимальная нагрузка, одно рулевое спереди.
У Пейна вышло всё с точностью до наоборот. Литровый двухцилинровый мотор через механическую трёхступенчатую коробку от Ford Falcon приводил в движение единственное заднее колесо. Максимальная скорость достигала 73 км/час при мощности мотора в 32 л.с. в случае с карбюраторным агрегатом. Была еще версия с 20-сильным двухтактным дизелем.
Еще интересней была подвеска. Спереди обычные А-образные рычаги, пружины и амортизаторы. Упругие элементы заднего колеса – два пневмобаллона с неизменным давлением, на них опирались площадки, соединенные с трансмиссионной трубой, в которой шел карданный вал.
О надежности такой системы ничего говорить не буду, ведь мы и так всё понимаем. Кстати, непонятно как быть с задним колесом, если оно спустит на груженной машине.
Весь этот гений инженерной мысли, вместе с простенькой кабиной и грузовой платформой смонтирован на трубчатой раме. Заявленная грузоподъемность 450 кг, полный вес машины 720 кг.
Зачем вообще понадобилось городить такой колхоз? Наверняка такая мысль возникла у многих из вас. Там тёмная история. По одной из версий Пейн собирался открывать свою автомобильную компанию, но в Пенсильвании на начало шестидесятых пришелся экономический кризис и просто так денег никто не давал.
Зачем вообще понадобилось городить такой колхоз? Наверняка такая мысль возникла у многих из вас. Там тёмная история. По одной из версий Пейн собирался открывать свою автомобильную компанию, но в Пенсильвании на начало шестидесятых пришелся экономический кризис и просто так денег никто не давал.
Нужны были гарантии в виде уже готового проекта и хоть какого-то сборочного цеха. Вот «Триван» и стал таким проектом, который собирали по обходной технологии несколько десятков рабочих. Имитируя бурную деятельность.
По второй версии – трёхколёсная повозка создавалась исключительно для отчетности, а большая часть гранта была «освоена» совсем на другие цели.
По второй версии – трёхколёсная повозка создавалась исключительно для отчетности, а большая часть гранта была «освоена» совсем на другие цели.
В 1964 году производство ожидаемо обанкротилось. Машина практически неизвестна даже у себя на родине, многие американцы, видя её на различных шоу и выставках уверены, что это какая-то европейская поделка, и очень удивляются, узнав что столь странный автомобиль создан в стране широких дорог и огромных грузовиков.
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Метки: Trivan авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
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