Идейным папой «Тривана» стал изобретатель и предприниматель Чарльз Пейн. Тот самый Пейн, приложивший руку к созданию легендарного «Виллиса», но в случае с грузовиком что-то пошло не так.



Никто уже точно не знает, когда именно начался выпуск «Триванов», считалось, что производство началось в 1963 году, но парочка уцелевших экземпляров 1962 года, в том числе этот, подкорректировали дату. Впрочем, до конца неясен год окончания производства, то ли 1964, то ли 1963.