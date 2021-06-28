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Новую машину продавали всего за 1 доллар: американская история Subaru 360

Новую машину продавали всего за 1 доллар: американская история Subaru 360 (17 фото)

Автор:
28 июня 2021 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: Subaru   Subaru 360   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Совсем недавно на одном из аукционов с молотка ушел довольно интересный автомобиль. Субару 360, с левым расположением руля. Кто-то стал счастливым обладателем родоначальника автомобильной марки, всем нам сегодня хорошо известной, за 16 тысяч американских денег. Приличная сумма за машину, которую в конце шестидесятых можно было получить всего за 1 доллар, как говорится, в довесок.
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Метки: Subaru   Subaru 360   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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