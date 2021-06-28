Новую машину продавали всего за 1 доллар: американская история Subaru 360

И без того хилый спрос остановился полностью. Что бы распродать уже закупленные машины, и вернуть хоть часть вложенных денег, дилеры пошли на отчаянный шаг. При покупке одной Субару, вторая предлагалась покупателю всего за $1. Но даже такие условия прельщали немногих.



Компания Subaru of America оказалась на грани исчезновения, но в итоге японцы выкупили её у Бриклина и его бизнес партнера, ради сохранения прав на экспорт в дальнейшем. Мудрое было решение.