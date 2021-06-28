Новую машину продавали всего за 1 доллар: американская история Subaru 360

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Совсем недавно на одном из аукционов с молотка ушел довольно интересный автомобиль. Субару 360, с левым расположением руля. Кто-то стал счастливым обладателем родоначальника автомобильной марки, всем нам сегодня хорошо известной, за 16 тысяч американских денег. Приличная сумма за машину, которую в конце шестидесятых можно было получить всего за 1 доллар, как говорится, в довесок.
Точно не знаю, но возможно именно этот экземпляр когда-то за доллар и купили, ведь он 1970 года выпуска, как раз из тех, что распродавались дилерами уже по принципу – берите за сколько не жалко. Купите одну, вторую берите в подарок. За тот самый $1. Сейчас расскажу, почему так получилось.
Появившийся в 1958 году Subaru 360 очень быстро завоевал популярность в Японии, где стал народным автомобилем и получил ласковое прозвище «Божья коровка». За сходство с букашкой. Машина была простая, маленькая, экономичная и дешевая.
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Видя такой успех японского кей-кара, американский предприниматель Малкольм Бриклин решил наладить поставки Субару в свою страну. Благодаря скромным параметрам машина проходила по упрощенной системе лицензирования. Примерно, как мототехника, а не полноценная легковушка. По сути, технически она представляла собой то, что у нас звалось мотоколяской, только салон был условно четырёхместным.
В движение эту кроху приводил двухцилиндровый двухтактный моторчик объемом 360 кубических сантиметров. Коробка передач, поначалу была трёхскоростной, но в США поставляли уже версию с четырёхступенчатой КПП. Привод, естественно, задний, максимальная скорость около 100 км/час. Весила машинка около 400 килограмм.
Бриклин почему-то подумал, что крохотный японский автомобиль своей экономичностью завоюет сердца американских автолюбителей, с рожденья привыкших к огромным многолитровым пожирателям бензина. Нефтяной кризис 1973 года никому еще и в страшном сне не снился, поэтому расход топлива был, наверное, последним параметром, который американцы учитывали, покупая новую машину.
Наглядное сравнение размеров. Слева то, к чему привыкли американцы, справа - то, что предлагал Бриклин
В 1968 году появляется компания Subaru of America и «Божья коровка» из страны восходящего солнца летит покорять новый континент. Вернее, плывет на корабле.
С первых же дней после старта продаж стало очевидно, что идея была так себе. Немногочисленные клиенты приобретали машину скорее из удивления и примерно таких соображений: Ух, какой мопед прикольный, куплю, пусть в серванте стоит, друзей удивлять буду.
С первых же дней после старта продаж стало очевидно, что идея была так себе. Немногочисленные клиенты приобретали машину скорее из удивления и примерно таких соображений: Ух, какой мопед прикольный, куплю, пусть в серванте стоит, друзей удивлять буду.
Время шло, и без того скудные продажи падали. В 1969 году Субару в США стоила $1300, но если добавить еще сотню, то можно было купить уже Фольксваген Жук. Проверенную временем машину, более просторную, понятную, с четырёхтактным мотором и наличием запчастей в ближайшем магазине. Выбор покупателей был очевиден.
Последний гвоздь в крышку провала Субару забил авторитетный журнал Consumer Reports. Издание опубликовало разгромную заметку о Subaru 360, раскритиковав машину абсолютно полностью, назвав её куском … ну вы поняли. Зачем они это сделали – не понятно. Материал не был заказушным, потому что микролитражка на американском рынке никому не была конкурентом, но что случилось, то случилось.
И без того хилый спрос остановился полностью. Что бы распродать уже закупленные машины, и вернуть хоть часть вложенных денег, дилеры пошли на отчаянный шаг. При покупке одной Субару, вторая предлагалась покупателю всего за $1. Но даже такие условия прельщали немногих.
Компания Subaru of America оказалась на грани исчезновения, но в итоге японцы выкупили её у Бриклина и его бизнес партнера, ради сохранения прав на экспорт в дальнейшем. Мудрое было решение.
Компания Subaru of America оказалась на грани исчезновения, но в итоге японцы выкупили её у Бриклина и его бизнес партнера, ради сохранения прав на экспорт в дальнейшем. Мудрое было решение.
Немногочисленные уцелевшие машинки, никому не нужные в шестидесятых, к концу девяностых стали предметом интереса коллекционеров и теперь за них идет жаркая борьба на аукционах.
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