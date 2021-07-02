«Я как сюда попал не знаю», — парень на прокатном самокате проехал по центру Кутузовского

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На Кутузовском проспекте в центре столицы водитель автомобиля с регистратором повстречал самокатчика. Парень ехал по разделительной полосе, пропуская автомобили с мигалками, а затем попал в небольшое ДТП.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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