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«Я как сюда попал не знаю», — парень на прокатном самокате проехал по центру Кутузовского

«Я как сюда попал не знаю», — парень на прокатном самокате проехал по центру Кутузовского (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   видео   дтп   кутузовский проспект   сомокат   электросамокат   
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На Кутузовском проспекте в центре столицы водитель автомобиля с регистратором повстречал самокатчика. Парень ехал по разделительной полосе, пропуская автомобили с мигалками, а затем попал в небольшое ДТП.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   кутузовский проспект   сомокат   электросамокат   
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9  комментариев
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4k
Борис Карабанов Час назад
Ох, чую я, что из-за таких "шутников", в конечном итоге, обычные детские самокаты попадут под запрет - на всякий случай. Будет как с квадракоптерами. Наш законодатель - суровый законодатель! Если уж ограничивать, так ограничивать и не мелочиться - всё и везде, с хорошим перехлёстом, как говорится, с походом, хоть в центре мегаполиса, хоть на тропинке в глухом селе.
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343
Дмитрий 21 минуту назад
Дебил....
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23k
Sergey Полчаса назад
И так всегда, на самом интересном месте (
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18k
Ego sum qui sum 37 минут назад
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619
Kanifolkin 52 минуты назад
Больше слов нет. Да и не нужно.

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28k
Кот Баюн Час назад
Он даже самокат еще не освоил в совершенстве, а уже на Кутузу попер :)
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23k
Vazari Час назад
Ну и что смешного? Ублюдок оставил вмятину на чужой дорогой машине, и съ.е.б.а.л.ся.
Автор поржал, чурка сбежал, девушка на деньги попала.
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321
Симплекс Vazari 39 секунд назад
Смешно то, что ты дурак недалёкий. У каждого прокатного самоката GPS приёмник. Вычислить этого ездуна - дело пары минут.
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