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Гонки с тараном авто в стиле GTA в Москве устроили уроженцы Таджикистана

Гонки с тараном авто в стиле GTA в Москве устроили уроженцы Таджикистана (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 10:46
Сообщество : Аварии
Метки: gta   аварийная ситуация   авто   видео   дтп   таран   
2256
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Стали известны подробности разборок водителей на МКАД, видео которых ранее появилось в Сети и на "Фишках". "Посмотри, что происходит на дороге, Вась. Больные какие-то разборки, у него пробито колесо, они друг друга таранят. Они сумасшедшие люди", - говорит очевидец, снявший на камеру происходящее. И, кажется, он недалек от истины.

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Метки: gta   аварийная ситуация   авто   видео   дтп   таран   
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35  комментариев
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5k
Алексей 2 часа назад
Кто бы сомневался, что это окажутся жители одного из государств, название которого оканчивается на *стан)
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24k
Григорий 10 минут назад
"порчу имущества из хулиганских побуждений" ? Сейчас так называется покушение на убийство с использованием средств повышенной опасности? Мощно.
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−7
Племянник Путина 10 минут назад
Сомнений в том, что это были не русские в принципе не было изначально.
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34k
Олег Полчаса назад
Русские-то в Москве остались?
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20k
Мерзавец... Полчаса назад
Путин их простит и попку расцелует, а россиянина накажут!
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180
lukamudishev007 Полчаса назад
И снова обезьяны отличились)))
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753
Оксид Бетона 39 минут назад
А, все-равно поймут и простят!
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7k
Alexander 42 минуты назад
Не понял одного: у москвича День рождения (точнее, момент) наступил прямо во время инцидента?
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238
Александр 48 минут назад
А знаю когда это закончится.когда эти чурки кого ни будь убьют из родственников тех кто сидит в кремле
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81k
Taras Kozalupko 49 минут назад
Закрыть чурбанов в сизо, чтоб опять не сбежали от правосудия!
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33k
Alex 59 минут назад
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7k
Barachek_Obachek Час назад
От нашего правосудия они бегут на родину, но чтобы в Москву от своего правосудия? Зачем его здесь то прикрывают, почему не выдадут? Или его свои специально к нам отправили на передержку, пока всё не затихнет
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4k
Владимир Час назад
Чемодан - вокзал- Душанбееее.
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2k
A Час назад
Толи ещё будет. Их уже в стране столько, что уже Россия стала чуркистаном, с дикими обычаями и поголовной невоспитанностью. Правительству и ментам, как всегда, пофиг.
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7k
Юрий Час назад
В одних районах правит диаспора из Азербайджана, на мкаде разборки устраивают наши гости, или уже они и не гости а почти хозяева, из Таджикистана. Несколько ранее в С.-Петербурге таксист из солнечной Азии зарезал водителя из России за конфликт на дороге. К чему катимся, или уже прикатились?
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2
Илья Час назад
Вот даже не на секунду не сомневался когда увидел первый раз это видео , что за рулем чурки.
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141
комнатный сибиряк Час назад
Ну просто эта обезьяна чувствует себя в Москве как у себя дома , решила и тут человека на дороге угробить , в клетку этого бубуина и на родину
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11k
Вася Час назад
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6k
sivanov1079 Час назад
Главу ФМС РОССИИ прилюдно выпороть розгами на Красной площади. И потом объяснить за что
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65k
Добрый человек. Час назад
Правильно делает - Чингисхан я уверен поступил так же.. Ай Май как жизнь хороша..
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152
Андрей 2 часа назад
уроженцы Таджикистана. Требую расстрелять!
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