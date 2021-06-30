Гонки с тараном авто в стиле GTA в Москве устроили уроженцы Таджикистана

29-летний москвич, водитель "Шевроле", то ли подрезал автомобиль KIA, то ли водителю корейского авто так показалось, но тот догнал его и начал оскорблять, вызывая остановиться и разобраться в ситуации. Владелец Chevrolet Lacetti был уверен, что никого не трогал и решил просто уехать. После этого вспыльчивый автолюбитель на Kia Rio со своим приятелем решили догнать и наказать обидчика. Сначала они подрезали и обгоняли друг друга, после один из участников гонки пошел на таран, из-за чего вторую машину занесло и развернуло. У одного из авто лопнуло колесо, но это совершенно не остановило отчаянного автохама. "Соревнования" продолжились. Тот факт, что при этом создалась опасная ситуация для других водителей, похоже, этих двух абсолютно не волновало. В итоге Chevrolet всё же удалось прижать к обочине, однако водителя из машины парни не вытащили. Он уехал, а по дороге остановился около первого попавшегося экипажа полиции и объяснил ситуацию.

2021-06-30T10:46:30+03:00