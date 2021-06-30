Гонки с тараном авто в стиле GTA в Москве устроили уроженцы Таджикистана

2256
3
1
Стали известны подробности разборок водителей на МКАД, видео которых ранее появилось в Сети и на "Фишках". "Посмотри, что происходит на дороге, Вась. Больные какие-то разборки, у него пробито колесо, они друг друга таранят. Они сумасшедшие люди", - говорит очевидец, снявший на камеру происходящее. И, кажется, он недалек от истины.
Ранее опубликованное видео погони, которую устроили 26 июня водители иномарок на 22-м километре МКАД, вызвало много комментариев. Сейчас стали известны некоторые подробности этой гонки.
29-летний москвич, водитель "Шевроле", то ли подрезал автомобиль KIA, то ли водителю корейского авто так показалось, но тот догнал его и начал оскорблять, вызывая остановиться и разобраться в ситуации. Владелец Chevrolet Lacetti был уверен, что никого не трогал и решил просто уехать.
После этого вспыльчивый автолюбитель на Kia Rio со своим приятелем решили догнать и наказать обидчика. Сначала они подрезали и обгоняли друг друга, после один из участников гонки пошел на таран, из-за чего вторую машину занесло и развернуло. У одного из авто лопнуло колесо, но это совершенно не остановило отчаянного автохама. "Соревнования" продолжились. Тот факт, что при этом создалась опасная ситуация для других водителей, похоже, этих двух абсолютно не волновало.
В итоге Chevrolet всё же удалось прижать к обочине, однако водителя из машины парни не вытащили. Он уехал, а по дороге остановился около первого попавшегося экипажа полиции и объяснил ситуацию.
После этого вспыльчивый автолюбитель на Kia Rio со своим приятелем решили догнать и наказать обидчика. Сначала они подрезали и обгоняли друг друга, после один из участников гонки пошел на таран, из-за чего вторую машину занесло и развернуло. У одного из авто лопнуло колесо, но это совершенно не остановило отчаянного автохама. "Соревнования" продолжились. Тот факт, что при этом создалась опасная ситуация для других водителей, похоже, этих двух абсолютно не волновало.
В итоге Chevrolet всё же удалось прижать к обочине, однако водителя из машины парни не вытащили. Он уехал, а по дороге остановился около первого попавшегося экипажа полиции и объяснил ситуацию.
Водителей двух Kia Rio, которые таранили черную Chevrolet Lacetti, задержали. Ими оказались уроженцы Таджикистана. Они умышленно совершали столкновения с автомобилем 30-летнего москвича, создавая на дороге аварийную ситуацию.
Ислом Анварзода
По данным некоторых СМИ, один из таджикских гонщиков Ислом Анварзода — бывший помощник прокурора района Фирдавси города Душанбе. В прошлом году в Таджикистане он устроил смертельное ДТП, в котором погиб известный таджикский певец Бахром Гафури. От правосудия лихач скрылся в Москве и в марте нынешнего года уголовное дело в отношении него в Таджикистане было приостановлено. Как оказалось, Анварзода все это время обретался в России. На него и его приятеля, участвовавшего в гонке на МКАД, 34-летнего Вали Нурзуллоева оформили, как сообщает портал "Mag.auto.ru" , пять административных протоколов и заведено уголовное дело за порчу имущества из хулиганских побуждений. Другие источники подробностей не раскрывают, лаконично сообщая, что по факту гонок по МКАД проводится проверка.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Дагестане «Лада Приора» сгорела в результате ДТП
- Авария дня. Трое молодых парней погибли в Красноярском крае
- Авария дня. Смертельное ДТП со "скорой" в Самарской области
- Авария дня. В Ростовской области погиб водитель такси
- Авария дня. ДТП со скорой помощью в Орле
59
Понравилось59
Новости партнёров