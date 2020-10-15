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Авария дня. В Архангельска ребенок на самокате попал под колеса пожарного автомобиля

Авария дня. В Архангельска ребенок на самокате попал под колеса пожарного автомобиля (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На перекрестке улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова на пешеходном переходе пожарный автомобиль сбил 10-летнего ребенка на самокате. В карете скорой помощи мальчик скончался.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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Броненосец Потелкам 16 минут назад
Водитель сядет
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Johnny

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