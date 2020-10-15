На перекрестке улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова на пешеходном переходе пожарный автомобиль сбил 10-летнего ребенка на самокате. В карете скорой помощи мальчик скончался.
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— Сегодня в центре Архангельска произошлой ДТП с участием пожарного автомобиля. Погиб ребёнок. Случившееся — большая трагедия. Сложно комментировать данную ситуацию и найти какие-то слова. Мы просим родных и близких принять наши искренние соболезнования. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку, на месте работает наша психологическая служба. Совместно с органами внутренних дел ведётся установление всех причин и обстоятельств случившегося. Со своей стороны мы готовы предоставить всю необходимую информацию. Уверен, что произошедшему будет дана объективная правовая оценка, — сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин.
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