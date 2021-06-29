5 крутых мотоциклов, о которых мечтал каждый школьник в СССР

На двухколесном коне, которым разрешалось управлять с 16 лет, можно было с ветерком прокатить подружку, которая дрожа от страха крепко тебя обнимала, и пофарсить перед друзьями навыками экстремального вождения. На селе это был вообще крайне нужный транспорт, чтобы добраться до ближайшего райцентра, соседней деревни или речки по ухабам.

Итак, какие же мотобайки были в почете у советских пацанов 1970-80х, когда в нашей стране стало активно развиваться рокерское движение? Несомненно, также выпускались престижные мотоциклы Урал, который очень любят американцы, и Днепр, однако на них в основном ездили мотолюбители постарше.