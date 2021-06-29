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5 крутых мотоциклов, о которых мечтал каждый школьник в СССР

5 крутых мотоциклов, о которых мечтал каждый школьник в СССР (6 фото)

Автор:
29 июня 2021 12:43
Метки: СССР   мотоциклы   ретро   
1580
6

В отличие от американских сверстников советские старшеклассники мечтали не об автомобилях, которые в эпоху их дефицита и дороговизны в СССР могла позволить себе лишь золотая молодежь, а о мотоцикле, мокике или мопеде на худой конец.

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Метки: СССР   мотоциклы   ретро   
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25  комментариев
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79
Анфиса Доль 8 часов назад
A где Чезет и Иж Планета5?Список неполный.
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1k
Гур Час назад
Ну да Ява, Чижик- это конечно мечта...Но я в деревне у деда брал такой аппарат и все девки мои были)))
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371k
Алексей 2 часа назад
у меня чезет 350 был.а до него восход 3м01
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280
Hryundel 3 часа назад
Первые фотки перевёрнуты. под номерами 1 и 2.
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6k
Василий Алибабаев 3 часа назад
"После прекращения выпуска Псов топовым ижевским байком стал считаться Иж Юпитер-5, выпускавшийся с 1985 года со схожими характеристиками..." Наверное всё же не Юпитер-5 , а Планета-5 : с одноцилиндровым движком и схожими характеристиками. У меня был Юпитер-5 , с двумя горшками.

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4k
avix 4 часа назад
А у меня мотожизнь на два этапа разделена. Я родился и вырос в Коврове, поэтому восходов вокруг меня было не мало. Да они были жутко ломучие, но в этом и был свой прикол. Также в тусовке были Мински и ИЖ ПС. Покатался на всём по не многу. Затем в 15 лет в Москву уехал и мотожизнь встала на паузу, но ждала своей очереди и в 2010 году купил себе первого японца CB400, годов тех же восходов 1994. Блин и вот не знаю как сказать, вроде и то мотоциклы и это мотоцикл, но в техническом плане это как BMW c жигулями сравнивать. Тот же 95 год, но в РФ это были двухтактные моторы с двумя цилиндрами, которые больше 4 тысяч не крутились. А у Хонды 95го года 4 четырёх-тактных цилиндра и обороты под 15000, при этом ходили эти хонды по 100000 запросто. С другой стороны, сейчас у меня литровый спорт-турист, но вот те первые мотоциклы с большой теплотой вспоминаю.
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5k
oleg-volko2016 4 часа назад
как человек из той эпохи скажу так, у наших пацанов во дворе было две мечты - Ява и Чиза
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915
Kusok 4 часа назад
Я не мечтал. Во-первых, "на такое баловство" точно бы не стали копить. У меня даже велосипеда своего не было, "донашивал" за братом. Во-вторых, если бы у меня и появился какой-то агрегат с мотором, то его счастливым обладателем, благодаря поселковой шпане, я был бы очень недолго.
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3k
Сергей 6 часов назад
Ява в конце 80-х стоила 1200. Это если ты в очередь каждый день отмечаться ходил. Месяца три..
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6k
ваня панкин 6 часов назад
а "паннония" где?..

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12k
gavrosh 7 часов назад
Рига 11, Минск, ИЖ Юпитер 4, ИЖ СПОРТ, ЯВА 638, ДНЕПР МТ36-10. УРАЛ есть до сих пор)
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40k
Элек Мек 7 часов назад
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−141
Владимир 8 часов назад
Сектор газа спел гимн Яве )
у меня никогда не было мотоциклов, но яву я помню)
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8k
Lev Asriev 8 часов назад
Помню, "Минск", правда не за 600, а за 800р. Но, все равно, цена была подъемная, для меня , школьника, при условии, что все лето придется повкалывать. Начал работать в этом направлении. Но когда о планах покупки мотоцикла узнали мои родители, был грандиозный скандал со строжайшим запертом... Так я его и не купил. Не знаю, даже, хорошо это или плохо.
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106k
БрОдЯгА 8 часов назад
Димон, врёш. Я не мечтал.
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203
Андрей Ы. 8 часов назад
Собственно крутыми считались только Ява и Чезет. А ИПС у нас называли Иж Планета Смерть. Назвать крутым Восход может только тот, кто его никогда не имел. Потому, что не хозяин его имел, а Восход хозяина.
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106k
БрОдЯгА 8 часов назад
Ссылка youtu.be
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