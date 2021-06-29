5 крутых мотоциклов, о которых мечтал каждый школьник в СССР

В отличие от американских сверстников советские старшеклассники мечтали не об автомобилях, которые в эпоху их дефицита и дороговизны в СССР могла позволить себе лишь золотая молодежь, а о мотоцикле, мокике или мопеде на худой конец.
На двухколесном коне, которым разрешалось управлять с 16 лет, можно было с ветерком прокатить подружку, которая дрожа от страха крепко тебя обнимала, и пофарсить перед друзьями навыками экстремального вождения. На селе это был вообще крайне нужный транспорт, чтобы добраться до ближайшего райцентра, соседней деревни или речки по ухабам.
Итак, какие же мотобайки были в почете у советских пацанов 1970-80х, когда в нашей стране стало активно развиваться рокерское движение? Несомненно, также выпускались престижные мотоциклы Урал, который очень любят американцы, и Днепр, однако на них в основном ездили мотолюбители постарше.
Мотоцикл от Ижевского мотозавода в яркой раскраске выпускали по лицензии японской фирмы Yamaha с 1973 по 1984 год, благодаря чему он выгодно отличался от остальных советских моделей. Продавался по госцене 1000 руб. (для сравнения - Запорожец ЗАЗ-968 продавался за 3500 руб.). С движком мощностью 32 л.с. он мог разгоняться до 140 км/ч и имел расход бензина 7 л на 100 км пути. В народе мотоцикл прозвали "Пес" как сокращение от ИЖ ПС.
Ранние байки имели японское электрооборудование и немецкую светотехнику.
После прекращения выпуска Псов топовым ижевским байком стал считаться Иж Юпитер-5, выпускавшийся с 1985 года со схожими характеристиками.
Мотобайк от ковровского Завода им. Дегтярева (ЗиД) с учетом модификации М производился с 1979 по 1993 годы, имел мотор 14 л.с. и мог разгоняться до 105 км/ч, а расходовал всего 5 л АИ-93 на 100 км.
Управляемая и простая в ремонте, рабочая лошадка Восход пользовалась большой популярностью у сельской молодежи, хотя зачастую байк заводился лишь с толчка, а не пинка,да и дизайн нельзя было назвать модным. Зато госцена всего 450 руб. не могла не радовать советских подростков - примерно 2,5 средние зарплаты в 1980-е
Чехословацкий мотоцикл считался в советское время верхом шика, о нем мечтали абсолютно все подростки. Именно его воспела в своей одноименной песне популярная в перестройку панк-группа Сектор газа. Также байк засветился в одном из выпуском мультика "Ну погоди!".
Самой модной моделью в СССР была Ява-350/638, которую начали выпускать в 1984 году. Она имела двухтактный двухцилиндровый мотор мощностью 26 л. с., который мог разгонять байк до 125 км/ч. Цена в магазинах - 900 руб.
Мокик от Львовского мотозавода, младший брат мотоцикла, выпускался с 1981 по 1997 годы. Обычно он был первый железным конем начинающего советского байкера 13-16 лет (или рокера как тогда говорили). Имел движок 2 л.с. и мог разгоняться до 40 км/ч, хорошо справляясь с бездорожьем. Кроме того имел приятный дизайн, похожий на настоящий мотоцикл, много хромированных деталей, окраску в яркие цвета.
В народе даже сочинили песню про мини-байк: "Карпаты, Карпаты - не мокик, а огонь...". В 1986 году вышла немного модифицированная версия Карпаты-2. Выпускалась и версия Спорт с задранным передним крылом, удобную ручкой для переноса и глушитель, который шел по верху. Цена на мокик была в районе 260 руб.
Модель была практически идентична мокику Дельта от Рижского автозавода.
Вместе с Восходом мотоцикл от Минского мотоциклетно-велосипедного завода (ММВЗ) был одной из бюджетных моделей и оттого популярной среди простой молодежи. На нем часто ездили в соседнее село на танцы покадрить девчонок.
Одну из самых популярных моделей ММВЗ-3.112 выпускали с 1980 по 1995 годы. Одноцилиндровый надежный и простой в ремонте двигатель выдавал мощность 12 л.с. и позволял разгоняться до 95 км/ч., хорошо подходит как для асфальта, так и для проселочных дорог (дефорсированная модификация), не боится грязи, а расход топлива был всего 4,5 литра. Цена - 600 руб.
Источник:
- Heiwa MC: кастом Suzuki TU250 Grasstracker
- Кастом Yamaha TW125 Jumatsu TransWorld — двухколёсный джип из Португалии
- Дефицитные автомобильные помощники из Советского Союза
- Дефицитные автомобильные помощники из Советского Союза
- Дефицитные автомобильные помощники из Советского Союза
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у меня никогда не было мотоциклов, но яву я помню)
Да и 800 рублей,школьнику за лето заработать... Т.е. 300р. в месяц грязными?! Ни хрена себе!!! Не каждый работяга столько получал!!!