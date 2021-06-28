565
2
2
В свободном доступе опубликовали первые фото исполинского карьерного самосвала КАМАЗ Геркулес в полностью собранном виде. Чуть более двух недель назад в Сеть выложили снимки этой же машины без кабины и без надстройки, теперь же она предстала во всей красе.
Базовая конфигурация Геркулеса предполагает шасси с колесной формулой 6x6. Автомобиль будет конкурировать с американским Caterpillar 740 и шведским Volvo A40F.
Базовая конфигурация Геркулеса предполагает шасси с колесной формулой 6x6. Автомобиль будет конкурировать с американским Caterpillar 740 и шведским Volvo A40F.
Готовый прототип предстал во всей красе. С кабиной и с самосвальной надстройкой машина выглядит мощно и брутально.
В движение Геркулес грузоподъемностью 40 тонн (полная масса 75 тонн) приводит силовая установка типа «последовательный гибрид», в которую входит турбодизель КАМАЗ Р6 (450 л. с.), 517-сильные электромоторы, генератор, батарея. Максимальная скорость самосвала составляет 35 км/ч.
В качестве ДВС используют мотор КАМАЗ Р6 мощностью 450 л.с., номинальная отдача каждого электродвигателя составит 517 л.с. Появится также «облегченный» вариант 4x4, способный перевозить 25 т.
В качестве ДВС используют мотор КАМАЗ Р6 мощностью 450 л.с., номинальная отдача каждого электродвигателя составит 517 л.с. Появится также «облегченный» вариант 4x4, способный перевозить 25 т.
Сообщают, что семейство Геркулес предусматривает и беспилотную конфигурацию.
Публичная презентация Геркулеса состоится в ближайшие месяцы, производство таких машин должно начаться в 2023 году.
Публичная презентация Геркулеса состоится в ближайшие месяцы, производство таких машин должно начаться в 2023 году.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как в армии Казахстана обучают вождению КамАЗа
- Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии
- Как изменились с годами актёры популярных сериалов 90-х
- Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну
- На "Дакаре" вертолет столкнулся с "КамАЗом"
Метки: Volvo caterpillar геркулес камаз конкурент
20
Понравилось20
Новости партнёров