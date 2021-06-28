Руководство велогонки Тур де Франс подаст в суд на фанатку, вызвавшую завал во время пелетона

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Тур де Франс подаст в суд на идиотку, вызвавшую массовое падение велосипедистов во время гонки субботу, сообщает Washington Post.
Велогонка Тур де Франс превратилась в реальный хаос в субботу после того, как неосторожнaя болельщица устроила серьезную аварию, сбив плакатом одного из гонщиков.
Зрительница позировалa на камеру с большим самодельным плакатом, и, не обращая внимания на гонщиков, вышла прямо под колеса несущегося по дороге пелетона.
Зрительница позировалa на камеру с большим самодельным плакатом, и, не обращая внимания на гонщиков, вышла прямо под колеса несущегося по дороге пелетона.
Поскольку все гонщики шли плотной группой близко друг к другу, последствия падения одного из них стало причиной массового падения других участников гонки.
В результате аварии был поврежден как минимум один велосипед. К счастью, ни один из гонщиков не получил серьезных травм.
В результате аварии был поврежден как минимум один велосипед. К счастью, ни один из гонщиков не получил серьезных травм.
Авторский пост
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Метки: авария велогонки глупость тур де франс
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