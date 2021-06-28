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Руководство велогонки Тур де Франс подаст в суд на фанатку, вызвавшую завал во время пелетона

Руководство велогонки Тур де Франс подаст в суд на фанатку, вызвавшую завал во время пелетона (4 фото)

Автор:
28 июня 2021 00:48
Метки: авария   велогонки   глупость   тур де франс   
320
4
Тур де Франс подаст в суд на идиотку, вызвавшую массовое падение велосипедистов во время гонки субботу, сообщает Washington Post.

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Метки: авария   велогонки   глупость   тур де франс   
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11  комментариев
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62k
Viktor 4 часа назад
Да, видоса явно не
хватает!
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365
Андрей Савов Полчаса назад
Испортила шоу для всех?! Сериозно?
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Курица !
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64k
Максим 3 часа назад
как это без серьезных травм.. там вроде один руки себе сломал.
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11k
Вася 3 часа назад
чо видео трудно было прилепить ?

Ссылка www.youtube.com
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8k
Alex Djeff 5 часов назад
Женщина скрылась, я правильно понял? На кого они подают в суд?
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