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Авария с мотоциклом в Калуге попала на запись камеры видеонаблюдения

Авария с мотоциклом в Калуге попала на запись камеры видеонаблюдения (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   
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Утром 22 июня в Калуге женщина за рулем Nissan Qashqai поворачивала с улицы Кирова на улицу Рылеева и столкнулась с мотоциклом Honda. В результатае столкновения наездинк сделал сальто в воздухе и упал на асфальт.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   
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17  комментариев
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4k
Борис Карабанов Час назад
Видел прекрасно, что машины в соседнем ряду остановились и что сделал? Правильно! Еще прибавил скорость.
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5k
Ya Полчаса назад
Машины у зебры притормозили, а дебил живет(или уже жил) по своим законам.
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27
Abeille133 36 минут назад
интересно, бабулечка то добралась до другой стороны?
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13k
Объект реальности 49 минут назад
Прицельный точечный удар.
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3k
Gelosum 54 минуты назад
Можно писать так "Судя по всему, столкновение произошло в тот момент, когда ветер подул на листья деревьев... " - причем тут ветер? , а причем тут сигнал светофора?

При повороте налево нужно пропустить встречный транспорт. Про сигнал светофора ничего не сказано. Какая разница какой горит светофор для тех, кто уже выехал на перекресток и обязан завершить маневр при любых сигналах, НО при условии - пропустить встречный транспорт.
Считаю - бесспорно виновен автомобиль, но найдутся такие как автор, что начнут приплетать в ДТП не нужные вещи...
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13k
albedo Час назад
По предварительным данным, мотоциклист серьезных травм не получил.
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Были бы мозги, было бы сотрясение.
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15k
Игорь Хомченко Час назад
1. Хруст летел на красно-желтый, еще и газанул. Тут это обычное дело.
2. Есть лучше видео. Смотрит Ниссану в капот. Меня тут пару раз на штраф снимали :)
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9k
Александр Час назад
ТП за рулём. Мотоцикл было чётко видно и скорость не большая.
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