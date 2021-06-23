Авария с мотоциклом в Калуге попала на запись камеры видеонаблюдения

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Утром 22 июня в Калуге женщина за рулем Nissan Qashqai поворачивала с улицы Кирова на улицу Рылеева и столкнулась с мотоциклом Honda. В результатае столкновения наездинк сделал сальто в воздухе и упал на асфальт.
Судя по всему, столкновение произошло в тот момент, когда на светофоре горел желтый сигнал. Мотоциклист хотел успеть проскочить перекресток.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист не уступил
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При повороте налево нужно пропустить встречный транспорт. Про сигнал светофора ничего не сказано. Какая разница какой горит светофор для тех, кто уже выехал на перекресток и обязан завершить маневр при любых сигналах, НО при условии - пропустить встречный транспорт.
Считаю - бесспорно виновен автомобиль, но найдутся такие как автор, что начнут приплетать в ДТП не нужные вещи...
Есть понятие - обоюдка.
Это по Закону - надо самим правила соблюдать, а не от других требовать.
Что называется классическое: начните с себя.
В данном случае движение на перекрестке регулируется сигналами светофора
Завершение проезда перекрестка - это когда ты выехал на зеленый/желтый на перекресток, но, не успев его проехать, загорелся красный. В этом случае тебя обязаны пропусти
Если ты выезжаешь на перекресток на запрещающий красный сигнал, то такой обязанности у других водителей нет. Ты однозначно нарушитель.
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Были бы мозги, было бы сотрясение.
2. Есть лучше видео. Смотрит Ниссану в капот. Меня тут пару раз на штраф снимали :)
Бабка уже была на другой полосе, когда эта ТП выехала на встречку
Надо же понимать, что нельзя мимо людей с ревом проскакивать, тем более рядом с пожилыми.
Скорость у него была нормальная, судя по тому, что он почти не пострадал и мот не улетел на несколько метров.
Как ты услышал рёв на видео без звука? Он там случайно не стрелял с автомата по сторонам?
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Это много!?
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Ты где то видел не ревущий мотоцикл?!