Драка автомобилиста и пешехода в центре Рязани

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На улице Есенина мужчина и женщина пытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, однако на их пути оказался автомобиль. Пешеходу не понравились действия водителя, и он ударил зонтом по машине.
Присутствует ненормативная лексика!
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полиция изучит данное видео.
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Я где то статистику читал, что чуть ли не 80% населения в России имеют те или иные отклонения в психике.
Я а тебя помню, со вчера еще. Как жизнь? Все хорошо?