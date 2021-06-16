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Драка автомобилиста и пешехода в центре Рязани

Драка автомобилиста и пешехода в центре Рязани (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 12:42
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт на дороге   пешеход   пешеходный переход   
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На улице Есенина мужчина и женщина пытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, однако на их пути оказался автомобиль. Пешеходу не понравились действия водителя, и он ударил зонтом по машине.

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Метки: авто   автохам   видео   драка   конфликт на дороге   пешеход   пешеходный переход   
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12  комментариев
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13k
Booka1a 2 часа назад
и вот бабе надо обязательно влезть. только мешает своему же мужику размахнуться с правой, но, сцуко, упорно лезет
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Александр Час назад
Пешеходов надо пропускать, не прав мужик
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16k
sanchesS80 Час назад
Пешеходы шли по тротуару, когда машина уже выкатывалась на переход. Куда было водителю деваться уже? Взлететь или телепортироваться?
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1k
Eugene Час назад
Какие то росияне стали психически нервными. Из за зонта с кулаками лезть.
Я где то статистику читал, что чуть ли не 80% населения в России имеют те или иные отклонения в психике.
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1k
Лёха Час назад
Два дебила - это сила...
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51
wr2x2 2 часа назад
как минимум у психа забрать права на вождение
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5k
Tim_G 2 часа назад
Что один решил пролезть на поворот, что другой явно не водил, но решил что преимущество обязывает авто просто исчезнуть, как только он носком коснулся зебры, даже если оно её уже почти проехало...
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6k
insaider 2 часа назад
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