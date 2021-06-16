Драка автомобилиста и пешехода в центре Рязани

На улице Есенина мужчина и женщина пытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, однако на их пути оказался автомобиль. Пешеходу не понравились действия водителя, и он ударил зонтом по машине.

0 Водитель выскочил из автомобиля и набросился на пешехода с кулаками.