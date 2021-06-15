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Неудачная попытка «гонщика» проскочить на красный

Неудачная попытка «гонщика» проскочить на красный (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 12:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   на красный   
923
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В Тольятти на перекрестке улицы Дзержинского с Московским проспектом быстрый водитель за рулем Lada Vesta попытался прсокочить на красный и столкнулся с Lada Granta.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   на красный   
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8  комментариев
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3k
Виктор Штурмаревич 3 часа назад
На днях у нас в Одессе BMW X разложился на запчасти.По ходу трансформер спаяный и на сликах.
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7k
Tamdima 2 часа назад
Если бы попал в водительскую дверь, то в красной машине был труп! Повезло лётчику, ну и красному соответственно тоже!
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62k
Viktor 2 часа назад
А красиво звучит - Московский проспектор!

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40k
Элек Мек 2 часа назад
Чудило,надо было было не влево брать,а штурвал на себя тянуть.
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3k
Юрий Злой 3 часа назад
как говорится, лучше приехать и опоздать, чем не приехать совсем...
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2k
Максим 3 часа назад
В чём смысл такого позёрства? Проскочить на красный и показать свою удаль молодецкую?
Даже спешка не оправдание такому поведению.
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