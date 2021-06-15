Неудачная попытка «гонщика» проскочить на красный

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В Тольятти на перекрестке улицы Дзержинского с Московским проспектом быстрый водитель за рулем Lada Vesta попытался прсокочить на красный и столкнулся с Lada Granta.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп лада на красный
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Даже спешка не оправдание такому поведению.