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Гаражная находка: инвалидка С3Д 1976 года с пробегом 18 тысяч километров

Гаражная находка: инвалидка С3Д 1976 года с пробегом 18 тысяч километров (15 фото)

Автор:
15 июня 2021 10:27
Сообщество : Автомир
Метки: СМЗ С-3Д   авто   автомир   автомобили   инвалидка   ретро авто   
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Задний привод, 2-дверный кузов типа купе, спартанский 2-местный салон, мотор позади кресел, 3-спицевая "баранка" небольшого диаметра с подрулевыми "лепестками": при таком описании, фантазия современного автомобилиста обычно представляет какой-нибудь экзотический заграничный суперкар с максимальной скоростью в районе 300 км/ч.
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Метки: СМЗ С-3Д   авто   автомир   автомобили   инвалидка   ретро авто   
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ZmeyUA 2 часа назад
Номерной знак "КХ*" Киевской области.
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Slawa49 22 минуты назад
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kappaneed 2 часа назад
Эх, мечтал о такой в детстве, когда было лет 12, отдали убитую инвалидку, я с пацанами собирались из нее сделать трак (трицикл), но малолеткам никто не хотел мастырить эксклюзивную переднюю вилку... а потом увлечения изменились))
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