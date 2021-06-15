Паспортная максимальная скорость мотоколяски составляет 60 км/ч, однако, на практике они редко превышали лимит в 30-40 км/ч. Причем, "инвалидка" была слышна и видна издалека: 2-тактный мотоциклетный мотор нещадно стрекотал и дымил, поэтому узнать о приближении С3Д можно было за пару минут до ее появления на горизонте. Езда на подобной технике — удовольствие сомнительное, но, как говорит народная мудрость -"Лучше плохо ехать, чем хорошо идти", поэтому в провинциальных городках и селах эти мотоколяски до сих пор можно встретить на дорогах.