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Goggomobil — мотоколяска из шестидесятых, за которую не стыдно

Goggomobil — мотоколяска из шестидесятых, за которую не стыдно (14 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Goggomobil   авто   автомир   автомобили   инвалидка   олдтаймер   ретро авто   
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Крохотная машинка со смешным называнием Гоггомобиль была очень популярной в западной Германии середины прошлого века. Сейчас о ней едва ли кто-то помнит, несмотря на большой тираж, почти 270 тыс. экземпляров, до наших дней таких машин уцелело немного и стоят они теперь немало.

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Метки: Goggomobil   авто   автомир   автомобили   инвалидка   олдтаймер   ретро авто   
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4k
ваня панкин 2 часа назад
а мне нравится сия машинка... как раз для местного сообщения...
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livaneth 2 часа назад
Четыре сидячих места с натяжкой. Я бы скорее с запорожцем сравнил.
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