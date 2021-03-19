Goggomobil — мотоколяска из шестидесятых, за которую не стыдно

Получилось то, что у нас зовётся мотоколяской. Назвать такую красоту «инвалидкой» у меня язык не поворачивается, хоть технически они во многом схожи с серпуховскими аппаратами. Только органы управления здесь полноценные, о ручном управлении на этой машине мне ничего не известно.