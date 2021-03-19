Goggomobil — мотоколяска из шестидесятых, за которую не стыдно

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Крохотная машинка со смешным называнием Гоггомобиль была очень популярной в западной Германии середины прошлого века. Сейчас о ней едва ли кто-то помнит, несмотря на большой тираж, почти 270 тыс. экземпляров, до наших дней таких машин уцелело немного и стоят они теперь немало.
А началось всё с Гоггороллера, мотороллера, к слову, ставшего прообразом нашей «Тулы». Неприхотливый аппарат стильного вида появился в 1951 году и понравился публике. Увидев этот успех, в компании Glas решили его, так сказать, расширить, добавив еще два колеса и крышу над головой водителя и пассажира.
Мотороллер Goggo-Roller 200
Получилось то, что у нас зовётся мотоколяской. Назвать такую красоту «инвалидкой» у меня язык не поворачивается, хоть технически они во многом схожи с серпуховскими аппаратами. Только органы управления здесь полноценные, о ручном управлении на этой машине мне ничего не известно.
Расчёт оказался верным. В Германии, восстанавливавшейся после второй мировой, недорогой простой автомобиль был нарасхват. Как горячие пирожки он расходился и в других странах Западной Европы, особенно во Франции, так как налог на эту машину был немногим больше мотоциклетного.
Силовой агрегат находится сзади, это двухцилиндровый двухтактный мотоциклетный двигатель принудительного воздушного охлаждения, объемом 245 см3. Мощности в 14 л.с. хватало что бы разогнать машину до 70 км/час. Это была её максимальная скорость, хотя на спидометре зачем-то красуется цифра 120.
Коробка передач механическая, с четырьмя скоростями переднего хода и одной задней передачей. Ведущие колёса естественно, задние.
Независимая подвеска всех колёс – любопытная особенность дешевого Гоггомобиля, причем спереди здесь стойки наподобие Макферсон.
Два небольших сиденья спереди и даже подобие заднего дивана. Не совсем пойму, зачем оно нужно. Впрочем, ребенок на нем может и поместится.
Багажника у машины нет, не нашлось ему места в этих скромных размерах. Запаску примостили в ногах пассажира спереди, доступ к ней только из салона. Диаметр колёс 10 дюймов.
Гоггомобиль – хороший пример простой, недорогой и стильной машины, которая имела заслуженный успех.
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